Эксперт: развитие сферы ИИ в России превосходит некоторые страны ЕС

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Развитие сферы Развитие сферы искусственного интеллекта (ИИ) в России превосходит некоторые европейские страны, но говорить о том, что РФ обгоняет Китай в этой области, преждевременно, считает директор Центра " Сколтеха " по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE) Максим Федоров.

Ранее на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была опубликована информация о том, что развитие сферы ИИ в России, по данным ОЭСР, превосходит КНР и некоторые европейские страны.

"Насчет европейских стран, тут соглашусь, мы очень активны в сфере сейчас, по той причине, что мы занимаем такую проактивную позицию, на уровне государства, на уровне экспертного сообщества. В Европе в некотором плане стагнация. Если посмотреть на объем инвестиций в ИИ в Европе - он небольшой по сравнению с теми же США", - сказал Федоров.

Вместе с тем, к заявлениям относительно Китая Федоров относится с некоторой долей осторожности, по его мнению, это является следствием недостатка информации. "Есть количество, есть качество, есть какие-то скрытые инициативы, не попавшие в список. И говорить о том, что мы обгоняем Китай, наверное, преждевременно", - отметил эксперт.

Однако, по мнению эксперта, если сравнить международную активность России в сфере ИИ несколько лет назад и сейчас, то можно сказать, что страна вышла на новый уровень. "Мы сейчас очень активно вошли на ряд международных площадок, у нас очень активно развивается ряд национальных проектов, национальные стратегии обсуждаются, федеральный проект по ИИ, есть ряд национальных инициатив. И на общегосударственном уровне, и на уровне частных компаний, которые очень активно развивают ИИ сейчас очень", - уточнил Федоров.