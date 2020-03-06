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Эксперт: развитие сферы ИИ в России превосходит некоторые страны ЕС
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РИА Новости

Эксперт: развитие сферы ИИ в России превосходит некоторые страны ЕС

13:38 06.03.2020
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© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Depositphotos / agsandrew
Искусственный интеллект . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Развитие сферы искусственного интеллекта (ИИ) в России превосходит некоторые европейские страны, но говорить о том, что РФ обгоняет Китай в этой области, преждевременно, считает директор Центра "Сколтеха" по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE) Максим Федоров.
Ранее на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была опубликована информация о том, что развитие сферы ИИ в России, по данным ОЭСР, превосходит КНР и некоторые европейские страны.
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"Насчет европейских стран, тут соглашусь, мы очень активны в сфере сейчас, по той причине, что мы занимаем такую проактивную позицию, на уровне государства, на уровне экспертного сообщества. В Европе в некотором плане стагнация. Если посмотреть на объем инвестиций в ИИ в Европе - он небольшой по сравнению с теми же США", - сказал Федоров.
Вместе с тем, к заявлениям относительно Китая Федоров относится с некоторой долей осторожности, по его мнению, это является следствием недостатка информации. "Есть количество, есть качество, есть какие-то скрытые инициативы, не попавшие в список. И говорить о том, что мы обгоняем Китай, наверное, преждевременно", - отметил эксперт.
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Однако, по мнению эксперта, если сравнить международную активность России в сфере ИИ несколько лет назад и сейчас, то можно сказать, что страна вышла на новый уровень. "Мы сейчас очень активно вошли на ряд международных площадок, у нас очень активно развивается ряд национальных проектов, национальные стратегии обсуждаются, федеральный проект по ИИ, есть ряд национальных инициатив. И на общегосударственном уровне, и на уровне частных компаний, которые очень активно развивают ИИ сейчас очень", - уточнил Федоров.
Он также отметил, что в России можно развивать ИИ со своими кадрами по национальным задачам, Россия - это пример уникального общества, в котором много культур, много языков, много укладов и надо делать ставку на свою собственную уникальность, сказал эксперт.
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РоссияИскусственный интеллектОЭСРСколковский институт науки и технологийЕвропаТехнологии
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