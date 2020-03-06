Назарбаев сообщил о готовности Казахстана продолжать связи с Россией

НУР-СУЛТАН, 6 мар - РИА Новости. Председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о готовности продолжить взаимодействие с РФ по вопросам внутренней и внешней политики.
"Рад видеть вас в новой должности. Коллеги, готов продолжить взаимодействие по вопросам внутренней и внешней политики", - сказал Назарбаев на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в Нур-Султане в пятницу.
Во встрече приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.
Назарбаев совместно с Медведевым осмотрели библиотеку первого президента Казахстана (Назарбаев Центр). В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ оставил запись в книге почётных гостей. "Нурсултан Абишевич Назарбаев - лидер современного Казахстана, сделавший все для развития своего государства. Счастлив, что мы работаем вместе для укрепления казахстанско-российских дружественных отношений",- написал Медведев.