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https://ria.ru/20200306/1568245089.html
Штаб кандидата в президенты Абхазии Ардзинбы возобновил кампанию
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РИА Новости

Штаб кандидата в президенты Абхазии Ардзинбы возобновил кампанию

13:34 06.03.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства экономики АбхазииАдгур Ардзинба
Адгур Ардзинба
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства экономики Абхазии
Адгур Ардзинба. Архивное фото
СУХУМ, 6 марта - РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы возобновил избирательную кампанию, которая была прервана из-за госпитализации другого претендента на высший пост Аслана Бжании, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы штаба Георгий Берзения.
Ранее третий кандидат в президенты Абхазии Леонид Дзапшба предложил перенести на месяц запланированные на 22 марта выборы, поскольку Бжания был госпитализирован и введен в медикаментозную кому. Врачи диагностировали у него двустороннюю полисегментарную пневмонию. Бжания вышел из комы во вторник.
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"Мы возобновляем избирательную кампанию. В ближайшие дни у Адгура Ардзинба начнутся встречи с избирателями", - сказал Берзения.
ЦИК зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Бжанию, экс-министра внутренних дел Дзапшбу и бывшего министра экономики Ардзинбу.
Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства. Это было сделано на фоне акций протеста, когда оппозиция ворвалась в администрацию президента, требуя его отставки.
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