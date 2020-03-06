В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до десяти человек

"Лаборатория департамента здоровья в пятницу подтвердила наличие коронавируса у пяти таллинцев, вернувшихся 29 февраля домой самолетом из Бергамо. Все они находятся на домашнем лечении. Таким образом, число заболевших коронавирусом в Эстонии со вчерашнего дня увеличилось с пять до десяти человек", - говорится в сообщении департамента.