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В Росгидромете предупредили о половодье в Нижегородской области
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РИА Новости

В Росгидромете предупредили о половодье в Нижегородской области

13:32 06.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Мордасов  / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС, Ильмень
Сотрудники МЧС, Ильмень
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС, Ильмень. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уровень воды в реках европейской части России в период весеннего половодья не достигнет критических отметок, однако заметное повышение до опасных уровней может произойти в бассейне реки Ильмень (Нижегородская область), говорится в сообщении Росгидромета.
"По расчетам Росгидромета, в результате сложившихся к началу марта гидрометеорологических условий половодье на реках юга, запада и центра страны ожидается низким, а его максимумы в бассейнах Дона и Оки будут на 7-10 м ниже обычных. Однако в бассейне озера Ильмень из-за высокой зимней водности возможны подъемы уровней воды в реках до неблагоприятных, а местами даже до опасных отметок", - говорится в сообщении.
Как поясняется в сообщении, прошедшая зима на западе, в центре и юге европейской части России была влажной и очень теплой. Количество осадков на западе и северо-западе превысило норму для этого времени года на 30-40%, в центральной части было близким к норме, на юге – на 30% меньше. К началу марта снежный покров практически полностью сошел и оставался в незначительных количествах в верховьях бассейнов.
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РоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Нижегородская областьОбщество
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