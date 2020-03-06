В Росгидромете предупредили о половодье в Нижегородской области

"По расчетам Росгидромета, в результате сложившихся к началу марта гидрометеорологических условий половодье на реках юга, запада и центра страны ожидается низким, а его максимумы в бассейнах Дона и Оки будут на 7-10 м ниже обычных. Однако в бассейне озера Ильмень из-за высокой зимней водности возможны подъемы уровней воды в реках до неблагоприятных, а местами даже до опасных отметок", - говорится в сообщении.

Как поясняется в сообщении, прошедшая зима на западе, в центре и юге европейской части России была влажной и очень теплой. Количество осадков на западе и северо-западе превысило норму для этого времени года на 30-40%, в центральной части было близким к норме, на юге – на 30% меньше. К началу марта снежный покров практически полностью сошел и оставался в незначительных количествах в верховьях бассейнов.