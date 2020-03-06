Кудрин назвал отмену ПМЭФ-2020 рациональным решением

"С отменой одного форума с российской экономикой ничего не произойдет, и сегодня у нас много других форм общения, в том числе онлайн, все обмениваются информацией и все могут выступать. Поэтому сам форум - он, может, теряет то, что мы, может, мы лично встретимся со многими ведущими экономистами. Но повторюсь, сам форум в данном случае здесь не повлияет на нашу экономику. Думаю, что это рациональное решение в данных условиях", - сказал он журналистам в кулуарах конференции День открытых данных.