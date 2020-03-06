МИД считает случай с отменой шенгена журналисту "Известий" вопиющим

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва считает вопиющим случай с журналистом газеты "Известия" Андреем Захаровым, которому по требованию Эстонии аннулировали шенгенскую визу, в Евросоюзе используют визовую и аккредитационную политику с целью отомстить за журналистскую деятельность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее корреспондента "Известий" не пустили в Латвию, его шенгенская виза аннулирована по требованию Эстонии. В Таллине объяснили это тем, что, по данным властей, Захаров может представлять угрозу безопасности и публичному порядку. Возмущение, как отметили в пресс-службе МИЦ "Известия", вызвали материалы о преподавании в Эстонии истории национального гей-сообщества и об отказе местных властей от официальных мероприятий в память о 75-летии освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
24 февраля, 12:21Корреспондента "Известий" не пустили в Латвию по запросу Эстонии
"Используется механизм выдачи визы, аккредитации, разрешения на работу как элемент политического воздействия на журналистику и журналистов. Мы будем делать все, чтобы получить адекватную международную реакцию на этот вопиющий случай, потому что он напрямую связан с политикой. Здесь нет никаких иных объяснений, кроме как использования визовой, аккредитационной политики в некоем политическом возмездии в отместку за деятельность журналиста", - сказала Захарова.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.