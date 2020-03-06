МИД считает случай с отменой шенгена журналисту "Известий" вопиющим

"Используется механизм выдачи визы, аккредитации, разрешения на работу как элемент политического воздействия на журналистику и журналистов. Мы будем делать все, чтобы получить адекватную международную реакцию на этот вопиющий случай, потому что он напрямую связан с политикой. Здесь нет никаких иных объяснений, кроме как использования визовой, аккредитационной политики в некоем политическом возмездии в отместку за деятельность журналиста", - сказала Захарова.