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Медиавойны
2020-03-06T13:23+0300
https://ria.ru/20200306/1568244203.html
МИД считает случай с отменой шенгена журналисту "Известий" вопиющим
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РИА Новости

МИД считает случай с отменой шенгена журналисту "Известий" вопиющим

13:23 06.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва считает вопиющим случай с журналистом газеты "Известия" Андреем Захаровым, которому по требованию Эстонии аннулировали шенгенскую визу, в Евросоюзе используют визовую и аккредитационную политику с целью отомстить за журналистскую деятельность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее корреспондента "Известий" не пустили в Латвию, его шенгенская виза аннулирована по требованию Эстонии. В Таллине объяснили это тем, что, по данным властей, Захаров может представлять угрозу безопасности и публичному порядку. Возмущение, как отметили в пресс-службе МИЦ "Известия", вызвали материалы о преподавании в Эстонии истории национального гей-сообщества и об отказе местных властей от официальных мероприятий в память о 75-летии освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
Рига
24 февраля, 12:21
Корреспондента "Известий" не пустили в Латвию по запросу Эстонии
"Используется механизм выдачи визы, аккредитации, разрешения на работу как элемент политического воздействия на журналистику и журналистов. Мы будем делать все, чтобы получить адекватную международную реакцию на этот вопиющий случай, потому что он напрямую связан с политикой. Здесь нет никаких иных объяснений, кроме как использования визовой, аккредитационной политики в некоем политическом возмездии в отместку за деятельность журналиста", - сказала Захарова.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
12 февраля, 18:58Медиавойны
Захарова осудила ограничения для русскоязычных СМИ в Прибалтике
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МедиавойныРоссияМария ЗахароваЕвросоюзЭстонияЛатвияВ мире
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