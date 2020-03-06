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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-06T13:17+0300
https://ria.ru/20200306/1568243877.html
В Пекине рассказали о восстановлении сельского хозяйства КНР
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РИА Новости

В Пекине рассказали о восстановлении сельского хозяйства КНР

13:17 06.03.2020
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© AFP 2020 / StringerМестные жители возле рисового поля с изображением серпа и молота
Местные жители возле рисового поля с изображением серпа и молота
© AFP 2020 / Stringer
МОСКВА, 6 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Весенняя вспашка постепенно входит в график - есть все шансы, что урожай будет собран сполна. Об этом говорили в четверг на пресс-конференции Госсовета КНР.
Начальник отдела по вопросам управления промышленного семеноводства Чжан Яньцю отметил, что после начала эпидемии поставки средств сельхозпроизводства столкнулись с перебоями. Было подготовлено открытие "зеленого коридора" - транспорт с аграрной техникой, семенами и пр. на борту проходит без очереди, проверок и платежей.
В Минсельхозе также работают над возобновлением работы производителей сельхозтехники и необходимой для сельского хозяйства продукции. Доля вновь приступивших к работе 362 ключевых семеноводческих компаний достигла 92%, а их производственная мощность достигла 62%.
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