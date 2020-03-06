В Пекине рассказали о восстановлении сельского хозяйства КНР

МОСКВА, 6 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Весенняя вспашка постепенно входит в график - есть все шансы, что урожай будет собран сполна. Об этом говорили в четверг на пресс-конференции Госсовета КНР.
Начальник отдела по вопросам управления промышленного семеноводства Чжан Яньцю отметил, что после начала эпидемии поставки средств сельхозпроизводства столкнулись с перебоями. Было подготовлено открытие "зеленого коридора" - транспорт с аграрной техникой, семенами и пр. на борту проходит без очереди, проверок и платежей.
В Минсельхозе также работают над возобновлением работы производителей сельхозтехники и необходимой для сельского хозяйства продукции. Доля вновь приступивших к работе 362 ключевых семеноводческих компаний достигла 92%, а их производственная мощность достигла 62%.