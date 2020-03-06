Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T13:17+0300
https://ria.ru/20200306/1568243736.html
Токаев прокомментировал конституционную реформу в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568238359_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_e70d32731e9b737f625a85fa05219c70.jpg
РИА Новости

Токаев прокомментировал конституционную реформу в России

13:17 06.03.2020
512
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казахстане
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казахстане
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казахстане
НУР-СУЛТАН, 6 мар - РИА Новости. Конституционные изменения в РФ представляют большой интерес для казахстанской стороны, так как страны являются стратегическими партнерами, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"По нашим наблюдениям Россия вступает в новый этап своего развития. Имеет место конституционная реформа. Мы её внимательно изучаем. Конечно же она представляет очень большой интерес для Казахстана, коль скоро мы являемся союзниками, стратегическими партнерами", - сказал Токаев на встрече с заместителем председателям Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в Нур-Султане в пятницу.
Президент Казахстана поздравил Медведева с новым назначением и выразил уверенность, что его богатый опыт государственной деятельности "послужит укреплению российской государственности".
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Вчера, 00:44
Путин призвал глав фракций поддержать проект о поправках в Конституцию
1021019
Обсудить 0
Касым-Жомарт ТокаевКонституция РФДмитрий МедведевКазахстанВ мире
Рекомендуем
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Назарбаев сообщил о готовности Казахстана продолжать связи с Россией
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Только Россия может дать гарантии для гумпомощи в Идлибе, заявил Маас
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казахстане
Медведев встретился с президентом Казахстана
Руки в наручниках
Под Новосибирском арестовали руководителей стратегического предприятия
Константин Бахарев
В ГД прокомментировали слова премьера Украины о поставках воды в Крым
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД назвали объяснения по поводу площади Немцова в Праге нонсенсом
Банкноты номиналом 5000 рублей
РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
Место взрыва у посольства США в Тунисе. 6 марта 2020
Террористы-смертники устроили взрыв у посольства США в Тунисе
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский оценил возможность новой встречи в "нормандском формате"
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас прокомментировал договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о планах СФ по рассмотрению закона о поправках
Руслан Бальбек
Бальбек оценил слова премьера Украины о поставках воды в Крым
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин предложил обсудить проект Стратегии развития ЕАЭС в Минске
Борщ
Ветеран СВР рассказала, какой "борщ" готовила в Латинской Америке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния