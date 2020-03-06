Токаев прокомментировал конституционную реформу в России

НУР-СУЛТАН, 6 мар - РИА Новости. Конституционные изменения в РФ представляют большой интерес для казахстанской стороны, так как страны являются стратегическими партнерами, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"По нашим наблюдениям Россия вступает в новый этап своего развития. Имеет место конституционная реформа. Мы её внимательно изучаем. Конечно же она представляет очень большой интерес для Казахстана, коль скоро мы являемся союзниками, стратегическими партнерами", - сказал Токаев на встрече с заместителем председателям Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в Нур-Султане в пятницу.
Президент Казахстана поздравил Медведева с новым назначением и выразил уверенность, что его богатый опыт государственной деятельности "послужит укреплению российской государственности".