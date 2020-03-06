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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-06T13:12+0300
https://ria.ru/20200306/1568243422.html
Только Россия может дать гарантии для гумпомощи в Идлибе, заявил Маас
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564841297_0:204:2915:1843_1036x0_80_0_0_732449964f5635a5272e6d90cd4cd7b6.jpg
РИА Новости

Только Россия может дать гарантии для гумпомощи в Идлибе, заявил Маас

13:12 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что лишь Россия может обеспечить гарантии безопасности для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению сирийской провинции Идлиб.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
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"Мы хотим, чтобы были такие гарантии безопасности, и эти гарантии безопасности, честно говоря, могут обеспечить только россияне, воспользовавшись своим влиянием на... (президента Сирии Башара) Асада", - заявил Маас в интервью Deutschlandrundfunk.
Маас выразил надежду, что договоренности России и Турции по Идлибу создадут предпосылки для того, чтобы доставить гуманитарную помощь в регион. По его словам, ООН будет вести переговоры с Турцией и Россией по этому вопросу. Со своей стороны, Германия выразила готовность выделить ООН 100 миллионов евро для гуманитарной помощи сирийцам.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
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В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
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Маас прокомментировал договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу
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Война в СирииРоссияХайко МаасИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровМИД ГерманииГерманияТурцияСирияООНВ мире
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