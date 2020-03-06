Бальбек оценил слова премьера Украины о поставках воды в Крым

"Если новый украинский премьер добьется возобновления подачи днепровской воды на полуостров, то ему смело можно вручать медаль за лучшее премьерство в течение последних шести лет. Это будет объективно и с политической, и с финансовой точки зрения для Украины", - сказал Бальбек РИА Новости.