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Бальбек оценил слова премьера Украины о поставках воды в Крым
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РИА Новости

Бальбек оценил слова премьера Украины о поставках воды в Крым

13:09 06.03.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о подаче воды в Крым, заявил, что в случае возобновления водоснабжения полуострова ему можно вручать медаль.
Ранее Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос "гуманитарной ответственности". При этом Шмыгаль подчеркнул, что Крым - это Украина, поэтому власти не собираются не подавать воду на Украину. Позже премьер на своей странице в Facebook пояснил, что для возобновления водоснабжения Крыма нет "технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины".
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"Если новый украинский премьер добьется возобновления подачи днепровской воды на полуостров, то ему смело можно вручать медаль за лучшее премьерство в течение последних шести лет. Это будет объективно и с политической, и с финансовой точки зрения для Украины", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его мнению, у этого предложения много противников, "но развиваться, преодолевая сопротивление, - основной постулат человечества".
"Так что посмотрим, каков новый обладатель премьерского кресла - хозяин положения или так, "перебивка" на пару месяцев", - заключил депутат.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Наталья Поклонская
Вчера, 10:37
Поклонская оценила слова премьера Украины о поставках воды в Крым
1052020
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Денис ШмыгальРуслан БальбекРеспублика КрымУкраинаВ мире
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