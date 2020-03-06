В Кабуле сообщили о двух погибших при перестрелке на мероприятии

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Два человека погибли, 18 пострадали в результате атаки, которая произошла в Кабуле на мероприятии, где присутствовал высокопоставленный афганский политик Абдулла Абдулла, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения страны.
Ранее источники в больнице Мухаммад Али Джинна (Mohammed Ali Jinnah) сообщили РИА Новости, что в результате атаки погибли 23 человека, еще 33 получили ранения.
Неизвестные совершили в пятницу атаку на мероприятии, на котором присутствовал Абдулла Абдулла, на месте велась стрельба. Представитель политика Муджибурахман Рахими сообщил РИА Новости, что Абдулла при нападении не пострадал.