Неизвестные совершили атаку на мероприятии с премьером Афганистана

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Неизвестные совершили атаку на мероприятии, на котором присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ведется стрельба, сообщает корреспондент РИА Новости.
Представитель премьера Муджибурахман Рахими сообщил РИА Новости, что Абдулла при нападении не пострадал.
5 марта, 18:07Помпео призвал прекратить насилие в Афганистане
"Абдулла Абдулла не пострадал, он находится в безопасном месте", - сказал Рахими.
Телеканал Tolo News, в свою очередь, сообщает, что атака произошла в районе Даште-Барчи на западе Кабула на памятном мероприятии к годовщине смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари. По данным телеканала, Абдулла покинул территорию, где произошел инцидент.