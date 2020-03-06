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Неизвестные совершили атаку на мероприятии с премьером Афганистана
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РИА Новости

Неизвестные совершили атаку на мероприятии с премьером Афганистана

10:42 06.03.2020 (обновлено: 12:40 06.03.2020)
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© REUTERS / Omar SobhaniАфганские военные на месте атаки в Кабуле. 6 марта 2020
Афганские военные на месте атаки в Кабуле. 6 марта 2020
© REUTERS / Omar Sobhani
Афганские военные на месте атаки в Кабуле. 6 марта 2020
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Неизвестные совершили атаку на мероприятии, на котором присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ведется стрельба, сообщает корреспондент РИА Новости.
Представитель премьера Муджибурахман Рахими сообщил РИА Новости, что Абдулла при нападении не пострадал.
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"Абдулла Абдулла не пострадал, он находится в безопасном месте", - сказал Рахими.
Телеканал Tolo News, в свою очередь, сообщает, что атака произошла в районе Даште-Барчи на западе Кабула на памятном мероприятии к годовщине смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари. По данным телеканала, Абдулла покинул территорию, где произошел инцидент.
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