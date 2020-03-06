Неизвестные совершили атаку на мероприятии с премьером Афганистана

Представитель премьера Муджибурахман Рахими сообщил РИА Новости, что Абдулла при нападении не пострадал.

"Абдулла Абдулла не пострадал, он находится в безопасном месте", - сказал Рахими.

Телеканал Tolo News, в свою очередь, сообщает, что атака произошла в районе Даште-Барчи на западе Кабула на памятном мероприятии к годовщине смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари. По данным телеканала, Абдулла покинул территорию, где произошел инцидент.