Оренбург с 1 июля перейдет на метод "альткотельной"

"Правительство Российской Федерации распорядилось отнести Оренбург к ценовой зоне теплоснабжения. Соответствующий документ подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным. Распоряжение выпущено на основании совместного обращения администрации города Оренбурга и единой теплоснабжающей организации ПАО "Т Плюс", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на рассмотрении властей РФ также находятся заявки по переходу на новую модель рынка тепла Владимира, Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, отмечает "Т Плюс".

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной). На новую модель формирования цены на тепло уже перешли Ульяновск, Барнаул, Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.