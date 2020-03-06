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Теплоснабжение
2020-03-06T13:05+0300
https://ria.ru/20200306/1568242939.html
Оренбург с 1 июля перейдет на метод "альткотельной"
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564343016_0:194:3072:1922_1036x0_80_0_0_87bd33cdd383b4e677ae32b85fa07e44.jpg
РИА Новости

Оренбург с 1 июля перейдет на метод "альткотельной"

13:05 06.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды Оренбурга
Виды Оренбурга
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Оренбург с 1 июля 2020 года перейдет на метод тарифообразования на рынке теплоснабжения по модели "альтернативной котельной", следует из релиза компании "Т Плюс".
"Правительство Российской Федерации распорядилось отнести Оренбург к ценовой зоне теплоснабжения. Соответствующий документ подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным. Распоряжение выпущено на основании совместного обращения администрации города Оренбурга и единой теплоснабжающей организации ПАО "Т Плюс", - говорится в сообщении.
Оренбург стал вторым городом в европейской части России после Ульяновска, для которого одобрен переход к ценовой зоне теплоснабжения. Новая модель рынка тепла заработает здесь с 1 июля.
В настоящий момент на рассмотрении властей РФ также находятся заявки по переходу на новую модель рынка тепла Владимира, Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, отмечает "Т Плюс".
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"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной). На новую модель формирования цены на тепло уже перешли Ульяновск, Барнаул, Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсЭкономика
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