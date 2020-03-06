В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения вблизи жилых домов

С 21 июля в Донбассе действует объявленное контактной группой бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры обеспечения режима прекращения огня. Среди них - запрет на ведение диверсионной деятельности, а также размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них.