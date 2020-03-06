В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения вблизи жилых домов

ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские силовики разместили вооружение вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в пятницу журналистам замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
С 21 июля в Донбассе действует объявленное контактной группой бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры обеспечения режима прекращения огня. Среди них - запрет на ведение диверсионной деятельности, а также размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
"Нашей разведкой подтверждаются факты размещения подразделениями вооруженных формирований Украины вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал Басурин.
По его словам, в частности, в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, выявлены шесть самоходных противотанковых ракетных комплексов "Конкурс", две 122-миллиметровые гаубицы "Гвоздика", танк и более 30 единиц бронетехники.