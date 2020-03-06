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В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости госслужащих
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РИА Новости

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости госслужащих

13:03 06.03.2020 (обновлено: 00:17 07.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
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"А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует — то это другой вопрос", — сказал Крашенинников РИА Новости.
Он отметил, что у многих его коллег есть доставшаяся по наследству недвижимость в странах СНГ, но она отражена в обязательных для чиновников декларациях. Крашенинников добавил, что не понимает, почему парламентариям нужно отказываться от нее.
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"Мне кажется, этого делать не надо. У нас из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы с одной стороны, а с другой — и вложиться. Мы сейчас это отсекли, это было неправильно, и последствия могли быть еще потом", — считает парламентарий.
На днях комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об изменении Конституции с учетом предложенных поправок. Среди них, в частности, и запрет для публичных властей иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета и вклады в зарубежных банках. В ходе обсуждения представители КПРФ и "Справедливой России" предлагали ввести еще и запрет на недвижимость за рубежом, однако комитет предложение отклонил.
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ОНФ создал сайт, где можно выложить видео по поправке в Конституцию
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РоссияКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Говорили -шоу под названием "поправки в конституции". Прочитал сейчас и убедился- это действительно шоу.
6 марта, 13:40
прпавел рябышев
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Значит гражданство им нельзя будет иметь иностранное, чтобы против России не работали, а имущество там можно иметь, и соответственно работать на благо Заграницы? Как это согласуется со здравым смыслом, или он не обязателен в главном законе страны, это же не бог?
6 марта, 13:15
Александр Невский
147923138924
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