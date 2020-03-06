В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости госслужащих

"А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует — то это другой вопрос", — сказал Крашенинников РИА Новости.

"Мне кажется, этого делать не надо. У нас из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы с одной стороны, а с другой — и вложиться. Мы сейчас это отсекли, это было неправильно, и последствия могли быть еще потом", — считает парламентарий.