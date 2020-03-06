КПРФ внесла в Госдуму законопроект о Конституционном собрании

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутаты Депутаты КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о Конституционном собрании, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторы поясняют, что принятие федерального конституционного закона "О Конституционном Собрании Российской Федерации" предусмотрено действующей Конституцией. Согласно статье 135, если предложение о пересмотре глав 1, 2 и 9 Конституции будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное собрание: оно либо подтверждает неизменность действующей Конституции РФ, либо разрабатывает проект нового основного закона страны.

Предполагается, что Конституционное собрание будет состоять из 335 членов. В его состав, согласно законопроекту, войдут три категории лиц: десять - по должности, 225 - по избранию и 100 - по назначению. Членами Конституционного собрания по должности будут являться: президент, председатель Госсовета, спикеры Совета Федерации и Госдумы, председатель правительства, глава Конституционного суда РФ, председатель Верховного суда, генеральный прокурор, председатель ЦИК и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.

Членами Конституционного собрания по назначению, согласно законопроекту, станут ведущие юристы, представители общероссийских общественных и религиозных объединений, а также члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.