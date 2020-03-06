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Ветеран СВР рассказала, какой "борщ" готовила в Латинской Америке
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РИА Новости

Ветеран СВР рассказала, какой "борщ" готовила в Латинской Америке

13:00 06.03.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевБорщ
Борщ
© РИА Новости / Илья Питалев
Борщ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ветеран Службы внешней разведки России Тамара Нетыкса во время нелегальной работы в Латинской Америке изредка готовила необычный "борщ" по рецепту своей соседки, и который очень нравился семье разведчицы - об этом она рассказала РИА Новости в интервью в преддверии Международного женского дня 8 марта.
По словам разведчицы, она готовила блюда, отмечая российские праздники. "Если готовила салаты, например, тот же оливье, то по-другому. У меня за рубежом были другие ингредиенты, конечно, никаких колбас. Водки у нас не было, мы ее там никогда не пили. У нас было шампанское", - сказала Тамара Нетыкса.
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"Зато у нас на этаже жила семья, якобы из русских, хотя по-русски они ни слова не знали. И жена в той семье готовила борщ. Один раз она нам принесла этот борщ попробовать", - вспоминает ветеран СВР. "Правда, он был совершенно холодным. Но нам тот суп страшно понравился. И дочь потом просила меня: "Сделай мне боршч". Так и говорила – "боршч". Я готовила его, но очень редко", - призналась Нетыкса.
Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).
В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них - Герой России, генерал-майор в отставке Виталий Нетыкса (1946-2011) и полковник в отставке Тамара Нетыкса (родившаяся в 1949 году).
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Супруги Нетыкса в 1978-1998 годах действовали в Латинской Америке, в странах с жестким административно-полицейским режимом и в условиях, сопряженных с риском для жизни. За рубежом у разведчиков родились сын и дочь. По информации СВР, Тамара Нетыкса, "работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач, оказывала действенную помощь мужу в разведывательной деятельности в особых условиях".
Читайте полный текст интервью >>
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня
28 января, 18:29
"Штучные люди": СВР рассекретила выдающихся разведчиков-нелегалов
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Тамара НетыксаЛатинская АмерикаМеждународный женский деньСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинОбщество
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