Разведчица-нелегал Тамара Нетыкса: за рубежом мне признавались в любви

Необычное событие в истории отечественной внешней разведки произошло в январе нынешнего года — директор СВР Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них — Герой России, генерал-майор в отставке Виталий Вячеславович Нетыкса (1946-2011) и полковник в отставке Тамара Ивановна Нетыкса (родившаяся в 1949 году). Супруги Нетыкса в 1978-1998 годах действовали в Латинской Америке, в странах с жестким административно-полицейским режимом и в условиях, сопряженных с риском для жизни. За рубежом у разведчиков родились сын и дочь. По информации СВР, Тамара Нетыкса, "работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач, оказывала действенную помощь мужу в разведывательной деятельности в особых условиях".

О том, в чем заключается помощь жены своему супругу в семье разведчиков-нелегалов, почему чем больше о тебе за границей знают окружающие, тем лучше, зачем надо уметь правильно дарить подарки нужным людям и в чем особенность русского борща по-латиноамерикански, Тамара Нетыкса рассказала в интервью РИА Новости в канун Международного женского дня 8 марта.

— Тамара Ивановна, специалисты из разведки давно знают, что женщина-разведчица отнюдь не случайная профессия и что дамы в этом деле не то что не уступают мужчинам, а зачастую и дают им весомую фору. Но всегда интересно, а что насчет своих особых качеств и требований к себе скажут сами женщины, проработавшие в разведке, особенно как вы – нелегалом.

— Я расскажу, какой, на мой взгляд, должна быть жена разведчика-нелегала, которая едет в паре работать со своим мужем в длительную командировку. И неважно, в какую страну.

В нашей работе нет ничего малозначимого, поэтому жена обязательно должна быть сильна во всех вопросах нелегальной разведки. Если это будет не так, тогда ей лучше не ехать, она будет создавать только неудобства супругу.

Пара женщина-мужчина – это рабочая ячейка, но всегда руководителем этой ячейки является супруг. Это логично. Мой муж Талик, например, говорил: "Надо сделать так-то и так-то". А я говорила: "Думаю, надо сделать так". И он отвечал: "Знаешь, ты права". Или же говорил: "Нет, мы все же сделаем вот так". Его слово было последним.

— Какие же роли должны быть у женщины в такой ячейке?

— Ей надо сразу иметь в виду, что жене нелегала придется взять на себя ответственность по рождению и воспитанию детей. Значит, у нее должно быть крепкое здоровье, она должна быть подготовлена к рождению ребенка. Для работы нелегалов наличие детей имеет очень положительное значение, потому что дети "закрепляют" пару, делают ее, если так можно сказать, более реальной, делают ее позицию более сильной.

Кроме того, жена нелегала должна очень хорошо разбираться в средствах обеспечения связи с Центром. Даже если эта часть работы будет лежать на муже, все равно — ведь он в какой-то момент может быть занят, например, уехать в командировку, а без связи оставаться никак нельзя. Значит, женщина обязательно должна знать эти вещи.

Еще один большой вопрос – вопрос безопасности. Он очень сильно относится к жене нелегала. Первое – безопасность в доме. У пары может быть помощница по дому – например, уборщица или, скажем, няня. Но надо быть уверенным в том, кем является твоя помощница. И этот вопрос лежит на женщине.

Далее. Периодически разведчикам надо проводить проверочные мероприятия, чтобы быть уверенными, что к ним нет интереса со стороны местной контрразведки. Но муж, как правило, очень занят и ему некогда, например, подготовить проверочный маршрут. И потому эта часть работы – тоже ответственность женщины.

Кроме того, женщине надо всегда хорошо выглядеть, быть очень симпатичной. Надо учитывать многочисленное местное окружение нелегалов. Допустим, живут они в доме, где есть консьерж и соседи. На улице – множество магазинчиков. Везде все там друг друга знают, постоянно здороваются. И тебя все знают. И как раз надо, чтобы про тебя все все знали.

— И тем самым невольно поддерживали твою биографию-легенду? И чтобы в отношении тебя ни у кого не было белых пятен и, как следствие, излишнего интереса или, не дай бог, подозрений?

— Конечно! Спроси нашего консьержа там – она бы абсолютно все про нас рассказала. Что мы за люди, где мы родились, чем занимаемся, какие у нас дети, чем мы питаемся, какой у нас уровень дохода. Если про тебя все знают, то ты и не привлекаешь внимания. И это тоже работа женщины.

Следующий очень важный вопрос – умение делать подарки.

— Это действительно очень важно?

— А как же! Можно ведь преподнести человеку презент и вызвать его страшное удивление.

— Да, вот это разведчику совершенно не нужно.

— Разумеется. Значит, надо уметь подобрать тактичный подарок, может быть, и сделанный своими руками, чтобы он понравился и не вызывал вопросов: "Зачем мне это подарили? Есть за этим какая-то цель?".

Ваш дом должен быть очень уютным. В нем всегда должен быть порядок. К вам в любой момент может прийти гость, и ему у вас должно быть приятно. Вопросы быта — они тоже на женщине. Но, конечно, надо жить скромно, без излишеств.

— Тамара Ивановна, вы сказали, что жене нелегала надо быть очень симпатичной. Но, глядя на ваши с Виталием Вячеславовичем фотографии, нужно сказать, что вы были не просто симпатичной, а поистине красивейшей парой.

— Ну уж не знаю, какими мы были.

— Хотелось бы посмотреть на того представителя сильного пола, кто скажет обратное. А вопрос вот какой. Латинская Америка – это общепризнанное средоточие горячих, иной раз чересчур, темпераментов. Насколько сильно вам досаждали местные мужчины – ну не могли же они вас не замечать? Очень ли это мешало в работе?

— Конечно, там ко мне было внимание, было даже, что и в любви объяснялись. Но чтобы это когда-то мешало – нет, никогда такого не было. Надо уметь себя ставить.

— В свое время разведчица-нелегал Людмила Ивановна Нуйкина рассказывала, как они с мужем за границей отмечали наши праздники, но осторожно, чтобы не привлечь ничье внимание даже необычными ароматами с кухни. Например, на 8 марта она аккуратно готовила пельмени. А вы праздновали те или иные даты и если да, то как?

— Мы тоже наши праздники отмечали. Но сразу скажу, пельмени я не делала. Если готовила салаты, например тот же оливье, то по-другому. У меня за рубежом были другие ингредиенты, конечно, никаких колбас. Водки у нас не было, мы ее там никогда не пили. У нас было шампанское.

Зато у нас на этаже жила семья, якобы из русских, хотя по-русски они ни слова не знали. И жена в той семье готовила борщ. Один раз она нам принесла этот борщ попробовать. Правда, он был совершенно холодным.

— Она и не подозревала, что перед ней те, кто знает, каким должен быть настоящий борщ?

— Да. Но нам тот суп страшно понравился. И дочь потом просила меня: "Сделай мне боршч". Так и говорила – "боршч". Я готовила его, но очень редко.

— По крайней мере, по части этого блюда вы, если что, могли пояснить, откуда у вас такой рецепт – от соседки.

— Конечно. Но к нам никогда никаких вопросов не было. Мы не переходили никаких рамок, не делали ничего рискованного. Работая за рубежом, мы с Таликом за все годы не сказали друг другу ни слова по-русски!

Правда, был однажды вот какой случай. Это было в самом начале нашей работы, я поселилась в одной семье. И единственный раз в жизни я перед сном сказала не по-испански buenos noches, а по-русски — "спокойной ночи". Но обошлось — никто не заметил. И, наверное, было нужно, чтобы один раз такое случилось, но зато никогда больше не повторялось.

— Тамара Ивановна, что бы вы пожелали девушкам, которым поступит предложение пойти на службу в разведку?

— Самое главное – патриотизм. Это основа основ, и даже не обсуждается. Это должно быть в тебе заложено. Но еще я бы порекомендовала девушкам всячески развивать себя, свой кругозор, свои навыки. У них должно быть много знаний и увлечений.

Нелегалу тем более необходимо много знать, иначе у него ничего не получится. А в совершенстве овладеть языком и только – это значит поехать за границу просто туристом.