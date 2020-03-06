Медведев встретился с президентом Казахстана

НУР-СУЛТАН, 6 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил интерес российской стороны к важным политическим процессам в Казахстане.
"Наши страны сейчас развиваются, находятся в таком важном, достаточно серьезном этапе своего развития. Вы упомянули конституционную реформу, которая у нас проходит. Большие процессы в вашей стране развиваются. Мы тоже за ними наблюдаем, изучаем", - сказал Медведев на встрече с Токаевым в Нур-Султане в пятницу.
"Иного и быть не может. Поскольку мы друзья, мы партнеры, и должны не только помогать развитию друг друга, ну и в известной степени учиться некоторым прошедшим этапам или элементам нашего развития", - добавил он.
В марте прошлого года сложил полномочия возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Назарбаев сохранил за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти Nur Otan.
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