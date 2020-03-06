В ДНР заявили о 113 нарушениях перемирия силовиками за неделю

ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Украинские силовики 113 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 67 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 113 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Басурин.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 30 снарядов калибром 122 миллиметра, 209 мин, более 200 гранат.
Кроме того, Басурин сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю получили ранения три жителя подконтрольных ДНР Еленовки и Докучаевска. Также повреждены две школы и семь домов, добавил начальник Народной милиции.