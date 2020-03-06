Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T12:44+0300
https://ria.ru/20200306/1568240990.html
В ДНР заявили о 113 нарушениях перемирия силовиками за неделю
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили о 113 нарушениях перемирия силовиками за неделю

12:44 06.03.2020
75
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Украинские силовики 113 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 67 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 113 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Басурин.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 30 снарядов калибром 122 миллиметра, 209 мин, более 200 гранат.
Кроме того, Басурин сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю получили ранения три жителя подконтрольных ДНР Еленовки и Докучаевска. Также повреждены две школы и семь домов, добавил начальник Народной милиции.
Украинский военнослужащий
Вчера, 10:46
ВСУ вернулись на позиции, где осенью прошел отвод сил, заявили в ДНР
001001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДокучаевскЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинский военный
В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения вблизи жилых домов
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви
ДНР намерена обсудить информацию о причастности СБУ к убийству Гиви
Украинский военный
В ЛНР заявили о 14 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Украинский военнослужащий
ВСУ вернулись на позиции, где осенью прошел отвод сил, заявили в ДНР
Работы МЧС ЛНР по разминированию местности
Саперы ЛНР разминировали семь километров железнодорожного полотна
Военнослужащий ДНР
В ДНР готовы выполнять договоренности об отводе сил
Борьба с коронавирусной пневмонией COVID-19 в Китае
Борьба с коронавирусной пневмонией COVID-19 в Китае
Военнослужащий армии ДНР на КПП
В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казахстане
Медведев встретился с президентом Казахстана
Город Кабул
Москва призвала Кабул и талибов договориться по освобождению пленных
Военные действия в провинции Идлиб
Боевики шесть раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили ситуацию в Ормузском проливе
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о девяти нарушениях перемирия за сутки
Руслан Бальбек
Бальбек оценил слова премьера Украины о поставках воды в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния