В Рязанской области из-за паводка подтопило два моста

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Паводковые воды подтопили два низководных моста в Сапожковском районе Рязанской области, движение транспорта между населенными пунктами не нарушено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В районе населенного пункта Красная Яблонька произошло подтопление двух низководных мостов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время уровень воды уже выше полотна дороги через мосты на 20 сантиметров. Транспортное сообщение между населенными пунктами пока не нарушено.