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В Рязанской области из-за паводка подтопило два моста
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РИА Новости

В Рязанской области из-за паводка подтопило два моста

12:30 06.03.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиПодтопление мостов у в Сапожковском районе Рязанской области
Подтопление мостов у в Сапожковском районе Рязанской области
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Подтопление мостов у в Сапожковском районе Рязанской области
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Паводковые воды подтопили два низководных моста в Сапожковском районе Рязанской области, движение транспорта между населенными пунктами не нарушено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В районе населенного пункта Красная Яблонька произошло подтопление двух низководных мостов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время уровень воды уже выше полотна дороги через мосты на 20 сантиметров. Транспортное сообщение между населенными пунктами пока не нарушено.
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