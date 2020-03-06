Москва призвала Кабул и талибов договориться по освобождению пленных

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в ближайшее время Кабул и талибы договорятся по освобождению пленных, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы надеемся, что заключенное соглашение между США и движением талибов будет полностью выполнено. Что касается заключенных, то у меня есть по этому поводу соответствующая даже статистика", - отметила Захарова.
"Мы также рассчитываем, что в ближайшее время удастся устранить все препятствия на пути реализации достигнутых договоренностей. В том числе это касается урегулирования вопроса об освобождении из заключения 5 тысяч талибов и тысячи военнослужащих правительственных сил накануне запуска прямых межафганских переговоров о мире, постконфликтном устройстве страны, ровно как это и записано в упомянутом соглашении. Мы исходим из этого", - сказала она на брифинге.
Документ между США и радикальным движением "Талибан" был подписан 29 февраля в Дохе. Договоренность предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов ранее заявил, что авиаудар США по талибам в афганской провинции Гильменд нарушает соглашение между Вашингтоном и движением талибов, сами же талибы не нарушали своих обязательств по договору, подписанному в Дохе, потому что не брали на себя никаких обязательств в отношении афганского правительства, а только в отношении США.
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