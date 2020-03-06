Москва призвала Кабул и талибов договориться по освобождению пленных

"Мы также рассчитываем, что в ближайшее время удастся устранить все препятствия на пути реализации достигнутых договоренностей. В том числе это касается урегулирования вопроса об освобождении из заключения 5 тысяч талибов и тысячи военнослужащих правительственных сил накануне запуска прямых межафганских переговоров о мире, постконфликтном устройстве страны, ровно как это и записано в упомянутом соглашении. Мы исходим из этого", - сказала она на брифинге.