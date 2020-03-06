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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T12:22+0300
https://ria.ru/20200306/1568239781.html
Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568196223_0:0:2981:1677_1036x0_80_0_0_c927b264f562d65e2dbe70c44a0f9dfa.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу

12:22 06.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Договоренности президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана позволили предотвратить дальнейшее "сползание" ситуации в сирийском Идлибе в сторону военной конфронтации, однако многое предстоит сделать, в частности, решить, каковы будут ответы на возможные провокации, заявил в пятницу заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, посол Андрей Бакланов.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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По словам Бакланова, пока "не ясно, что будет дальше". "Не ясно, каков будет ответ, если провокации вдруг начнутся, а также ряд других вопросов. Кризисная ситуация в настоящее время несколько приостановила "сползание" к военной конфронтации, но урегулирования не достигнуто - положение сохраняет свой взрывоопасный характер", - сказал Бакланов на пресс-конференции по ситуации в сирийском Идлибе, организованной на площадке МИА "Россия сегодня".
В качестве положительного итога эксперт выделил то, что совместными усилиями Москвы и Анкары "удалось предотвратить развертывание полномасштабного регионального конфликта".
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