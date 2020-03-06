Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Договоренности президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана позволили предотвратить дальнейшее "сползание" ситуации в сирийском Идлибе в сторону военной конфронтации, однако многое предстоит сделать, в частности, решить, каковы будут ответы на возможные провокации, заявил в пятницу заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, посол Андрей Бакланов.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
По словам Бакланова, пока "не ясно, что будет дальше". "Не ясно, каков будет ответ, если провокации вдруг начнутся, а также ряд других вопросов. Кризисная ситуация в настоящее время несколько приостановила "сползание" к военной конфронтации, но урегулирования не достигнуто - положение сохраняет свой взрывоопасный характер", - сказал Бакланов на пресс-конференции по ситуации в сирийском Идлибе, организованной на площадке МИА "Россия сегодня".
В качестве положительного итога эксперт выделил то, что совместными усилиями Москвы и Анкары "удалось предотвратить развертывание полномасштабного регионального конфликта".