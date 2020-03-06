Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу

По словам Бакланова, пока "не ясно, что будет дальше". "Не ясно, каков будет ответ, если провокации вдруг начнутся, а также ряд других вопросов. Кризисная ситуация в настоящее время несколько приостановила "сползание" к военной конфронтации, но урегулирования не достигнуто - положение сохраняет свой взрывоопасный характер", - сказал Бакланов на пресс-конференции по ситуации в сирийском Идлибе, организованной на площадке МИА "Россия сегодня".