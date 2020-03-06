Лувр отменил бесплатный вечерний проход в музей 7 марта

Ранее сообщалось, что Лувр не открылся для посетителей в минувшее воскресенье из-за посвященного распространению коронавируса совещания сотрудников. Музей оставался закрытым и в понедельник из-за обеспокоенности сотрудников, связанной с распространением заболевания. Музей начал работать в штатном режиме только со среды.

Каждую первую субботу месяца Лувр бесплатно принимает посетителей с 18.00 до 21.45 по местному времени (20.00-23.45 мск). Эта акция организована при участии Школы Лувра, ее учеников, а также сотрудников музея и нацелена на то, чтобы познакомить новых гостей с произведениями и Луврским дворцом.