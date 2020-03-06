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Лувр отменил бесплатный вечерний проход в музей 7 марта
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РИА Новости

Лувр отменил бесплатный вечерний проход в музей 7 марта

12:22 06.03.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкМузей Лувра
Музей Лувра
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Музей Лувра. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Самый посещаемый музей мира - парижский Лувр - отменил бесплатный вечерний проход в музей в субботу, 7 марта.
Ранее сообщалось, что Лувр не открылся для посетителей в минувшее воскресенье из-за посвященного распространению коронавируса совещания сотрудников. Музей оставался закрытым и в понедельник из-за обеспокоенности сотрудников, связанной с распространением заболевания. Музей начал работать в штатном режиме только со среды.
"Вечерний проход в субботу, 7 марта 2020 года, отменен", - говорится в сообщении музея в Twitter.
Представители музей принесли извинения за доставленные неудобства и поблагодарили за понимание.
Лувр, Париж
4 марта, 14:31Культура
Лувр открылся несмотря на распространение коронавируса
Каждую первую субботу месяца Лувр бесплатно принимает посетителей с 18.00 до 21.45 по местному времени (20.00-23.45 мск). Эта акция организована при участии Школы Лувра, ее учеников, а также сотрудников музея и нацелена на то, чтобы познакомить новых гостей с произведениями и Луврским дворцом.
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Коронавирус COVID-19ЛуврПарижВ мире
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