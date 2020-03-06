Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T12:26+0300
https://ria.ru/20200306/1568239683.html
В Крыму заявление премьера Украины о поставках воды сочли провокацией
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568165086_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c56b887a2d6931bbf539cd9d1d40c0b8.jpg
РИА Новости

В Крыму заявление премьера Украины о поставках воды сочли провокацией

12:20 06.03.2020 (обновлено: 12:26 06.03.2020)
839
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокационным заявление премьер-министра Украины о возможности возобновления поставок днепровской воды в Крым.
Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос "гуманитарной ответственности". При этом Шмыгаль подчеркнул, что Крым - это Украина, поэтому власти не собираются не подавать воду на Украину. Позже премьер на своей странице в Facebook пояснил, что для возобновления водоснабжения Крыма нет "технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины".
"Он сделал очень провокационное заявление. Ничего общего с реальным желанием подать воду у них нет. Была сказана фраза "украинский Крым". Однозначно, они не готовы подавать воду, а мы не готовы ее брать от таких людей в такое время, когда нацистский режим стоит у власти, когда не наказали всех участников государственного переворота", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, заявление киевских властей о поставках воды вызывает недоумение после нанесенного колоссального ущерба полуострову различными блокадами.
Наталья Поклонская
Вчера, 10:37
Поклонская оценила слова премьера Украины о поставках воды в Крым
Константинов также считает, что вода, поставляемая с Украины, может быть небезопасна для использования.
"Они нас травить начнут просто этой водой. Пусть лучше решают свои проблемы", - подчеркнул глава крымского парламента.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крым
Вчера, 07:51
В ГД оценили перспективу возобновления Киевом поставок воды в Крым
1801010
Обсудить 0
Денис ШмыгальРоссияВладимир КонстантиновРеспублика КрымУкраинаПолитика
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"
Константин Бахарев
В ГД прокомментировали слова премьера Украины о поставках воды в Крым
Наталья Поклонская
Поклонская оценила слова премьера Украины о поставках воды в Крым
Руслан Бальбек
Бальбек оценил слова премьера Украины о поставках воды в Крым
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас прокомментировал договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
МИД: уничтожать боевиков в Сирии должна правительственная армия
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский оценил возможность новой встречи в "нормандском формате"
Крым
В ГД оценили перспективу возобновления Киевом поставок воды в Крым
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили ситуацию в Ормузском проливе
Украинского премьера освистали в Раде за слова о подаче воды в Крым
Украинского премьера освистали в Раде за слова о подаче воды в Крым
Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Новый премьер Украины объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Только Россия может дать гарантии для гумпомощи в Идлибе, заявил Маас
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
МИД обвинил Нидерланды в давлении на суд перед заседанием по MH17
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви
Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния