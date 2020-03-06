В Крыму заявление премьера Украины о поставках воды сочли провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокационным заявление премьер-министра Украины о возможности возобновления поставок днепровской воды в Крым.

Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос "гуманитарной ответственности". При этом Шмыгаль подчеркнул, что Крым - это Украина, поэтому власти не собираются не подавать воду на Украину. Позже премьер на своей странице в Facebook пояснил, что для возобновления водоснабжения Крыма нет "технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины".

"Он сделал очень провокационное заявление. Ничего общего с реальным желанием подать воду у них нет. Была сказана фраза "украинский Крым". Однозначно, они не готовы подавать воду, а мы не готовы ее брать от таких людей в такое время, когда нацистский режим стоит у власти, когда не наказали всех участников государственного переворота", - сказал Константинов журналистам.

По его словам, заявление киевских властей о поставках воды вызывает недоумение после нанесенного колоссального ущерба полуострову различными блокадами.

Константинов также считает, что вода, поставляемая с Украины, может быть небезопасна для использования.

"Они нас травить начнут просто этой водой. Пусть лучше решают свои проблемы", - подчеркнул глава крымского парламента.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.