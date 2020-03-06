В Раду внесли законопроект о референдумах по народной инициативе

В партии считают, что именно украинские граждане, как "носители суверенитета и единственный источник власти на Украине" может и должен инициировать вынесение на референдум основополагающих вопросов и принимать ключевые решения, к ним относится как форма правления и вступления страны в блоки и союзы, так и изменения в конституции Украины, статус языков и гражданства.