В Раду внесли законопроект о референдумах по народной инициативе

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Депутаты парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрировали в Верховной раде Украины законопроект "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе", который поможет украинскому народу инициировать и проводить такие референдумы, сообщил глава политсовета партии Виктор Медведчук.
"Уверен, что принятие закона Украины "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе" позволит усовершенствовать механизм обеспечения реализации гражданами Украины их права на управление государственными делами через такую форму непосредственной демократии, как референдум", - написал Медведчук в своем блоге на сайте телеканала "112.Украина". Пока на официальном сайте Рады отсутствует соответствующий документ.
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В партии считают, что именно украинские граждане, как "носители суверенитета и единственный источник власти на Украине" может и должен инициировать вынесение на референдум основополагающих вопросов и принимать ключевые решения, к ним относится как форма правления и вступления страны в блоки и союзы, так и изменения в конституции Украины, статус языков и гражданства.
"Украинцы должны иметь право на контрольно-отзывной референдум по народной инициативе: выражать недоверие кабмину и Верховной Раде и тем самым иметь возможность отправлять их в отставку, принимать решения об отставке глав районных и областных государственных администраций, советов всех уровней, председателей сельских, поселковых и городских советов", - подытожил Медведчук.
Ранее Рада вынесла на обсуждение законопроект о референдуме в стране. Согласно законопроекту, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об изменениях в конституции; решение вопроса общегосударственного значения; утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращение действия закона Украины или отдельных его положений. На всеукраинский референдум, согласно проекту, может выноситься одновременно не более трех вопросов. Общественное обсуждение продлится до 18 марта включительно.