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В МИД оценили ситуацию в Ормузском проливе
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РИА Новости

В МИД оценили ситуацию в Ормузском проливе

12:02 06.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия рассматривает ситуацию в Персидском заливе и Ормузском проливе как неспокойную, совместная миссия стран Европы по наблюдению, сопровождающаяся присутствием кораблей иностранных государств в этом районе, не способствует деэскалации ситуации, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Франция, ФРГ, Бельгия, Дания, Греция, Италия, Нидерланды и Португалия в конце января поддержали создание Европейской миссии по морскому наблюдению в Ормузском проливе (EMASOH). Согласно коммюнике, EMASOH будет поддерживать уже принимающиеся для морской безопасности в регионе меры, а также "гарантировать безопасную навигационную среду и успокаивать текущие региональные конфликты".
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"Мы квалифицируем ситуацию в указанном регионе (Персидском заливе и Ормузском проливе - ред.) как неспокойную. При этом явно избыточное присутствие в акватории кораблей иностранных государств не способствует деэскалации напряженности, а наоборот, создает дополнительный раздражитель. Под таким углом рассматриваем операцию "Агинор" - военную составляющую европейской морской наблюдательной миссии в Ормузском проливе", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы исходим из того, что сложившаяся ситуация обусловлена обострением целого комплекса проблем. Мы выступаем за то, чтобы все страны, заинтересованные в разрядке, укреплении региональной стабильности, рассмотрели российское предложение, которое касается налаживания диалога о создании системы коллективной безопасности в районе Персидского залива", - добавила она.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
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Ормузский проливМария ЗахароваЕвропаБезопасностьВ мире
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