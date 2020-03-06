Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-06T11:57+0300
https://ria.ru/20200306/1568237991.html
Россия зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1036x0_80_0_0_3062445ee41b343cb7e178cc2811665c.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:57 06.03.2020
353
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 35 нарушений, Турция - 19, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 20, Латакия – 11, Алеппо – три, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Алеппо – четыре", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция - в Дейр-Эль-Джамаль (провинция Алеппо) выдано 350 продовольственных наборов, общим весом 1,453 тонны.
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
Вчера, 11:43Война в Сирии
В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев из Ливана и Иордании
020030
Обсудить 2
Война в СирииРоссияВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
МИД: уничтожать боевиков в Сирии должна правительственная армия
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили ситуацию в Ормузском проливе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев из Ливана и Иордании
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
В Идлибе не зафиксировали случаев нарушения режима прекращения огня
Здание Генеральной прокуратуры Украины
СМИ: Виктора Чумака назначили врио генпрокурора Украины
Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Сирии и Ливии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Москва требует отозвать запрос США на экстрадицию россиянки из Испании
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Только Россия может дать гарантии для гумпомощи в Идлибе, заявил Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас прокомментировал договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу
Афганские военные на месте атаки в Кабуле. 6 марта 2020
При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали 18 человек
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган: Турция оставляет за собой право отвечать на действия Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Россия надеется на выполнение соглашения между США и талибами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган надеется на перемирие в Ливии по идлибскому сценарию
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
В России оценили итоги встречи Путина и Эрдогана по Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния