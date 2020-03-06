Россия зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 20, Латакия – 11, Алеппо – три, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Алеппо – четыре", - говорится в тексте бюллетеня.