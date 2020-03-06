МИД оценил расследование избиения журналистки РИА Новости в Париже

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. МИД прокомментировал решение прокуратуры МИД прокомментировал решение прокуратуры Парижа закрыть дело об избиении журналистки РИА Новости Виктории Ивановой бойцом спецназа во время освещения первомайской демонстрации в столице Франции в 2019 году.

В понедельник Иванова получила письмо от прокурора, в котором сказано, что установить личность полицейского не удалось.

"Мы считаем, что принятое в отношении российской журналистки решение нарушает ее права, нарушает принципы справедливости, неотвратимости наказания за совершение правонарушение. И мы поддерживаем стремление российской журналистки добиваться привлечения к ответственности виновных в причинении ей вреда и здоровья", — сказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва не оставит этот случай без внимания и отправит все материалы в ОБСЕ и другие международные институты.

Избиение корреспондента РИА Новости в Париже

Инцидент произошел в прошлом мае. Журналистка РИА Новости освещала беспорядки во французской столице, снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Полицейские, разгонявшие митингующих, стали избивать дубинками всех подряд.

Несмотря на то что у Ивановой были повязка и каска с надписью "Пресса", она все равно получила удары по голове и руке.

Врачи парижского госпиталя диагностировали у девушки сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья.