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МИД оценил расследование избиения журналистки РИА Новости в Париже
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РИА Новости

МИД оценил расследование избиения журналистки РИА Новости в Париже

11:56 06.03.2020 (обновлено: 12:43 06.03.2020)
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© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице SCMF67 в FacebookСтоп-кадр видео избиения корреспондента РИА Новости в Париже Виктории Ивановой
Стоп-кадр видео избиения корреспондента РИА Новости в Париже Виктории Ивановой
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице SCMF67 в Facebook
Стоп-кадр видео избиения корреспондента РИА Новости в Париже Виктории Ивановой
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. МИД прокомментировал решение прокуратуры Парижа закрыть дело об избиении журналистки РИА Новости Виктории Ивановой бойцом спецназа во время освещения первомайской демонстрации в столице Франции в 2019 году.
В понедельник Иванова получила письмо от прокурора, в котором сказано, что установить личность полицейского не удалось.

"Мы считаем, что принятое в отношении российской журналистки решение нарушает ее права, нарушает принципы справедливости, неотвратимости наказания за совершение правонарушение. И мы поддерживаем стремление российской журналистки добиваться привлечения к ответственности виновных в причинении ей вреда и здоровья", — сказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва не оставит этот случай без внимания и отправит все материалы в ОБСЕ и другие международные институты.
Полицейские во время уличных беспорядков в Париже
7 мая 2019, 19:10
СЖР сожалеет об отсутствии ответа Франции на избиение репортера РИА Новости

Избиение корреспондента РИА Новости в Париже

Инцидент произошел в прошлом мае. Журналистка РИА Новости освещала беспорядки во французской столице, снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Полицейские, разгонявшие митингующих, стали избивать дубинками всех подряд.
Несмотря на то что у Ивановой были повязка и каска с надписью "Пресса", она все равно получила удары по голове и руке.
Врачи парижского госпиталя диагностировали у девушки сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья.
МИД назвал недопустимым насилие в отношении журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей и призвал французские власти провести тщательное расследование.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
1 мая 2019, 18:21
Брод назвал избиение журналистки РИА Новости в Париже вопиющим случаем
1171713504
Обсудить 7
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РИА НовостиФранцияПарижВ мире
Популярные комментарии
Это же была полиция свободного государства, а не тоталитарного..понимать надо!
6 марта, 12:01
ezh0
1261001
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