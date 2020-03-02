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2020-03-02T16:56+0300
https://ria.ru/20200302/1566932027.html
Во Франции закрыли дело об избиении корреспондента РИА Новости
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РИА Новости

Во Франции закрыли дело об избиении корреспондента РИА Новости

16:08 02.03.2020 (обновлено: 16:56 02.03.2020)
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© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице SCMF67 в FacebookСтоп-кадр видео избиения корреспондента РИА Новости в Париже Виктории Ивановой
Стоп-кадр видео избиения корреспондента РИА Новости в Париже Виктории Ивановой
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице SCMF67 в Facebook
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Прокуратура закрыла дело об избиении корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой французскими полицейскими на демонстрации в Париже.
Как рассказала сама журналистка, она получила соответствующее письмо с подписью прокурора.

"В письме говорится, что удалось подтвердить факты, изложенные мной в ходе дачи объяснений 2 мая о том, что мне достались удары дубинкой, но найти того, кто именно это сделал, не получилось. Там написано, что установить личность полицейского помешал рюкзак, скрывавший его звание и подразделение, к которому он относится", — сообщила она агентству.

Иванова добавила, что "следователи вызывали для дачи объяснений глав трех подразделений, работавших на месте, но они также не опознали своего сотрудника".
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Избиение корреспондента РИА Новости в Париже

Инцидент произошел в прошлом мае. Журналистка РИА Новости освещала беспорядки во французской столице, снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Полицейские, разгонявшие митингующих, стали избивать дубинками всех подряд.
Несмотря на то что на руке Ивановой была повязка с надписью "Пресса", а на каске — наклейка с аналогичным текстом, она все равно получила удары по голове и руке. Врачи парижского госпиталя диагностировали у девушки сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья.
В российском МИД назвали недопустимым применение насилия к журналистам и призвали французские власти провести тщательное расследование инцидента.
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9147013129
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РИА НовостиФранцияПарижПроисшествия
Популярные комментарии
Как можно закрыть дело не найдя виновных?...Есть фото видео .. установить кто бил из полицейских не составляет труда... На словах Макрон готов мирится а дела доказывать этого не хочет
2 марта, 16:40
ВПВетер Перемен
1600112
так в России и не бьют журналистов
2 марта, 18:01
Аркадий Харитонов
910000
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