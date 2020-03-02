Во Франции закрыли дело об избиении корреспондента РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Прокуратура закрыла дело об избиении корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой французскими полицейскими на демонстрации в Париже.
Как рассказала сама журналистка, она получила соответствующее письмо с подписью прокурора.
"В письме говорится, что удалось подтвердить факты, изложенные мной в ходе дачи объяснений 2 мая о том, что мне достались удары дубинкой, но найти того, кто именно это сделал, не получилось. Там написано, что установить личность полицейского помешал рюкзак, скрывавший его звание и подразделение, к которому он относится", — сообщила она агентству.
Иванова добавила, что "следователи вызывали для дачи объяснений глав трех подразделений, работавших на месте, но они также не опознали своего сотрудника".
Избиение корреспондента РИА Новости в Париже
Инцидент произошел в прошлом мае. Журналистка РИА Новости освещала беспорядки во французской столице, снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Полицейские, разгонявшие митингующих, стали избивать дубинками всех подряд.
Несмотря на то что на руке Ивановой была повязка с надписью "Пресса", а на каске — наклейка с аналогичным текстом, она все равно получила удары по голове и руке. Врачи парижского госпиталя диагностировали у девушки сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья.
В российском МИД назвали недопустимым применение насилия к журналистам и призвали французские власти провести тщательное расследование инцидента.
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