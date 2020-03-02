Во Франции закрыли дело об избиении корреспондента РИА Новости

"В письме говорится, что удалось подтвердить факты, изложенные мной в ходе дачи объяснений 2 мая о том, что мне достались удары дубинкой, но найти того, кто именно это сделал, не получилось. Там написано, что установить личность полицейского помешал рюкзак, скрывавший его звание и подразделение, к которому он относится", — сообщила она агентству.