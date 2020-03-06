Finnair задерживает деньги за билеты отмененных из-за COVID-19 рейсов

"В настоящее время у нас возникают задержки в обработке возмещения средств, связанных с коронавирусом, из-за больших объемов (заявлений). Наше среднее время обработки составляет примерно один месяц. Мы сообщим вам отдельно, когда ваш запрос на возврат будет обработан. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении перевозчика.