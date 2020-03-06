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Finnair задерживает деньги за билеты отмененных из-за COVID-19 рейсов
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РИА Новости

Finnair задерживает деньги за билеты отмененных из-за COVID-19 рейсов

11:53 06.03.2020
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© Фото : предоставлено авиакомпанией FinnairСамолет авиакомпании Finair
Самолет авиакомпании Finair
© Фото : предоставлено авиакомпанией Finnair
Самолет авиакомпании Finair. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар - РИА Новости. Авиакомпания Finnair задерживает выплаты клиентам, купившим билеты на отмененные из-за распространения коронавируса рейсы, следует из сообщения перевозчика.
Финская компания в общей сложности отменила более сотни рейсов в китайские города, а также Гонконг, Сеул, Пусан, Осаку и Милан. Все клиенты, купившие билеты на отмененные рейсы могут получить возврат денег вне зависимости от типа билета.
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"В настоящее время у нас возникают задержки в обработке возмещения средств, связанных с коронавирусом, из-за больших объемов (заявлений). Наше среднее время обработки составляет примерно один месяц. Мы сообщим вам отдельно, когда ваш запрос на возврат будет обработан. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении перевозчика.
Как ранее сообщали СМИ, Finnair является второй в ЕС по количеству рейсов в Китай и использованию Транссибирских трасс над Россией, финнов опережает только Lufthansa.
Перевозчик сообщил 4 марта, что отменяет полеты в Китай до 30 апреля, а также меняет полетную программу по другим направлениям в Азии.
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