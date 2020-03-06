Finnair задерживает деньги за билеты отмененных из-за COVID-19 рейсов

ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар - РИА Новости. Авиакомпания Finnair задерживает выплаты клиентам, купившим билеты на отмененные из-за распространения коронавируса рейсы, следует из сообщения перевозчика.
"В настоящее время у нас возникают задержки в обработке возмещения средств, связанных с коронавирусом, из-за больших объемов (заявлений). Наше среднее время обработки составляет примерно один месяц. Мы сообщим вам отдельно, когда ваш запрос на возврат будет обработан. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении перевозчика.
Как ранее сообщали СМИ, Finnair является второй в ЕС по количеству рейсов в Китай и использованию Транссибирских трасс над Россией, финнов опережает только Lufthansa.
Перевозчик сообщил 4 марта, что отменяет полеты в Китай до 30 апреля, а также меняет полетную программу по другим направлениям в Азии.