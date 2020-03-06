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РИА Наука
2020-03-06T11:51+0300
https://ria.ru/20200306/1568237143.html
В России создали систему, которая не даст заснуть за рулем
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РИА Новости

В России создали систему, которая не даст заснуть за рулем

11:50 06.03.2020 (обновлено: 11:51 06.03.2020)
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© Фото : Алексей КашевникВодитель, использующий приложение Drive Safely
Водитель, использующий приложение Drive Safely
© Фото : Алексей Кашевник
Водитель, использующий приложение Drive Safely
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ученые из Университета ИТМО и Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН создали облачную систему контроля водителей для обеспечения безопасности на дорогах. С помощью камеры смартфона и специального приложения система собирает информацию о физическом состоянии водителя и его манере вождения и передает в облачное хранилище, где данные обрабатываются. Бесплатное приложение DriveSafely доступно для скачивания в Google Play. Описание разработки опубликовано в журнале IEEE Sensors Journal.
Около 90 процентов дорожно-транспортных происшествий по всему миру происходят по вине водителя. Причиной возникновения опасных ситуаций на дороге и аварий могут стать: усталость водителя, либо, наоборот, излишне возбужденное состояние.
За рулем люди ведут себя по-разному, тем не менее, есть ряд основных признаков, позволяющих оценить степень усталости, стресса и недостатка внимания. Для этого питерские исследователи разработали приложение, позволяющее измерять с помощью фронтальной камеры смартфона такие параметры, как углы поворота и наклона головы, степень открытости глаз, расстояние между уголками губ и прочее. Также приложение умеет идентифицировать зевки и непроизвольные кивки головой при засыпании.
На первом этапе работы приложение подстраивается под индивидуальные особенности водителя и транспортного средства путем анализа видеопотока с камеры смартфона. Оно также на статистической основе учится различать сужения глаз, вызванные сонливостью и ярким светом встречных фар. Если приложение выявило критически низкую степень открытости глаз, оно может разбудить водителя звуковыми сигналами.
С помощью анализа информации с сенсоров акселерометра и полученных координат, система также отмечает слишком резкие повороты и другие признаки агрессивного вождения. Подобное поведение может говорить о повышенном уровне стресса автолюбителя, что угрожает безопасности всех участников движения. Система функционирует одновременно с приложением для навигации и не мешает просмотру водителем маршрута.
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Собранные данные передаются в облачную систему, где они хранятся и анализируются. По мнению разработчиков, система может быть полезна как самим водителям, так и транспортным компаниям, а также структурам, осуществляющим контроль на дорогах и страховым компаниям. Исследование поддержано Президентской программой исследовательских проектов Российского научного фонда (РНФ).
"На данный момент мы ведем переговоры о внедрении разработанной нами системы для ее каждодневного использования в одной из ведущих нефтегазовых компаний России, а также в одной из крупнейших энергетических компаний Европы, — приводятся в пресс-релизе РНФ слова руководителя проекта Алексея Кашевника, старшего научного сотрудника СПИИРАН и доцента факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО. — Также наше изобретение может стать общегосударственным проектом для снижения уровня аварийных ситуаций по стране, по примеру Евросоюза, где в скором будущем планируют внедрять мониторинг водителя на все новые продаваемые автомобили".
Новая система имеет целый ряд преимуществ по сравнению с существующими системами помощи водителю ADAS. Во-первых, она намного проще для внедрения, так как требует только установки приложения на смартфон, а во-вторых — она обеспечивает обработку данных для каждого водителя персонально, исходя из уникальных параметров его внешности и привычек за рулем. Использование технологий машинного обучения позволит скорректировать советы по обеспечению его безопасности, а также сформировать его профиль в облачном сервисе.
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РИА НаукаУниверситет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)АвтомобилиРоссийская академия наукТехнологии
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