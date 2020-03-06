Счетная палата включила пять новых проверок в план работы на 2020 год

Согласно изменениям в плане работы на текущий год, СП проверит результативность мер господдержки региональных и местных авиаперевозок, эффективность организации работ и расходования средств на проведение лесоустройства в 2015–2019 годах. Также ведомство проведет анализ рисков снижения нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанных с переходом флота на использование низкосернистого топлива и изменением структуры мирового топливного рынка.