Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований Украины

КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу прибыл в государственное бюро расследований на допрос по делу о декларировании недостоверной информации и заявил, что у него есть постановление суда, обязывающее ведомство закрыть это дело.
Ранее агентство "Украинские новости" передавало, что госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко о декларировании недостоверной информации. Дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной рады.
"Мы сегодня опять по традиции с хорошими новостями. Вчера (в четверг – ред.) суд принял, а сегодня мы получили решение суда по которому обязывается государственное бюро расследований рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому сегодня на 10.00 (11.00 мск – ред.) я приглашен сюда (на допрос – ред.)", - сказал Порошенко, выступая на митинге около госбюро. Трансляцию вел телеканал "Прямой".
При этом, по его словам, суд также обязал Госбюро возбудить дело против депутата от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах.
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