Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований Украины

"Мы сегодня опять по традиции с хорошими новостями. Вчера (в четверг – ред.) суд принял, а сегодня мы получили решение суда по которому обязывается государственное бюро расследований рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому сегодня на 10.00 (11.00 мск – ред.) я приглашен сюда (на допрос – ред.)", - сказал Порошенко, выступая на митинге около госбюро. Трансляцию вел телеканал "Прямой".