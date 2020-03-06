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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T11:17+0300
https://ria.ru/20200306/1568235198.html
Глава дипломатии ЕС приветствовал прекращении огня в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154325_0:363:2684:1873_1036x0_80_0_0_b55179c78405d909914dcda9e42ad321.jpg
РИА Новости

Глава дипломатии ЕС приветствовал прекращении огня в Идлибе

11:17 06.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал достигнутое накануне в ходе российско-турецкого саммита в Москве решение о прекращении огня в сирийском Идлибе и высказался за улучшение отношений с Россией.
"Конечно, я рад прекращению огня. Это хорошая новость, это предпосылка для оказания гуманитарной помощи (населению - ред.) Идлиба. Посмотрим, как это будет работать", - сказал Боррель перед экстренной встречей глав МИД ЕС по Сирии в хорватском Загребе.
Отвечая на вопрос журналистов, не пора ли выправлять отношения с Россией, глава европейской внешнеполитической службы подчеркнул, что есть много вопросов, по которым необходимо улучшение контактов как с Россией, так и с Турцией. "Мы должны улучшать отношения с Турцией и с Россией. Есть очень много тем, которые мы должны улучшать, обсуждать. Собственно, поэтому мы сегодня здесь", - пояснил Боррель.
В четверг в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
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Ситуация в Идлибе в очередной раз обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияЖозеп БоррельВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ЕвросоюзВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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