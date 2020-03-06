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2020-03-06T11:11+0300
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"Камаз" рассказал о состоянии находящихся на карантине сотрудников
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РИА Новости

"Камаз" рассказал о состоянии находящихся на карантине сотрудников

11:11 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сотрудников крупнейшего российского производителя грузовиков "Камаз", которые находятся на карантине, с подтверждённым диагнозом коронавируса нет, компания ведет контроль всех прибывших из заграничных командировок, сообщила компания.
"На сегодняшний день заболевших камазовцев с подтверждённым диагнозом нет, официально в карантине числятся 12 работников компании и члены их семей. По предписанию Роспотребнадзора они будут находиться на карантине 14 дней, в течение которых у них будут браться пробы биоматериала. Их обеспечивают необходимым набором медикаментов для гигиены и профилактики", - говорится в сообщении в пятницу.
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При отрицательном результате, подтверждающем отсутствие заражения у этих людей, сотрудники выйдут из домашнего карантина. Спустя десять дней у них будет взят дополнительный анализ, который позволит поставить окончательную точку в этом вопросе. "В случае активного распространения вируса, решено подготовить помещение, где заболевшие будут размещены с обеспечением питания, необходимого лечения и медицинского сопровождения. Для этого один из корпусов оздоровительного комплекса "Саулык" оборудуют всем необходимым для круглосуточного наблюдения за больными", - добавляется в сообщении.
"Камаз" напомнил, что работа по профилактике и предупреждению ведётся сразу в нескольких направлениях. "В первую очередь, ведётся контроль всех прибывших из заграничных командировок, особенно из стран, находящихся в списке Роспотребнадзора как потенциально опасных. Введены ограничения по заграничным командировкам. Так, категорически запрещены к посещению страны, входящие в список потенциально опасных, в остальные – максимальные ограничения, если это не связано с остановкой производства, нарушением контрактных обязательств", - поясняет компания.
Предприятие закупило средства гигиены: дезинфицирующие жидкости для мытья и протирания рук, салфетки. Также будут установлены приборы для кварцевания воздуха. Их разместят в местах большого скопления народа – столовые, коридоры, переговорные. В медицинские пункты на заводы будут переданы пирометры – приборы для бесконтактного измерения температуры. Таким образом, начальник цеха или отдела сможет самостоятельно обследовать коллектив и выявить человека с температурой, который является потенциальным разносчиком инфекции.
Дополнительно выпущена инструкция о том, какие меры по профилактике нужно соблюдать, и какими средствами пользоваться, чтобы обезопасить себя от возможного заражения. Идёт усиление в части санитарной уборки, увеличивается её частота, дополнительно применяются различные обеззараживающие средства.
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Коронавирус COVID-19КАМАЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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