"Камаз" рассказал о состоянии находящихся на карантине сотрудников

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сотрудников крупнейшего российского производителя грузовиков Сотрудников крупнейшего российского производителя грузовиков "Камаз" , которые находятся на карантине, с подтверждённым диагнозом коронавируса нет, компания ведет контроль всех прибывших из заграничных командировок, сообщила компания.

"На сегодняшний день заболевших камазовцев с подтверждённым диагнозом нет, официально в карантине числятся 12 работников компании и члены их семей. По предписанию Роспотребнадзора они будут находиться на карантине 14 дней, в течение которых у них будут браться пробы биоматериала. Их обеспечивают необходимым набором медикаментов для гигиены и профилактики", - говорится в сообщении в пятницу.

При отрицательном результате, подтверждающем отсутствие заражения у этих людей, сотрудники выйдут из домашнего карантина. Спустя десять дней у них будет взят дополнительный анализ, который позволит поставить окончательную точку в этом вопросе. "В случае активного распространения вируса, решено подготовить помещение, где заболевшие будут размещены с обеспечением питания, необходимого лечения и медицинского сопровождения. Для этого один из корпусов оздоровительного комплекса "Саулык" оборудуют всем необходимым для круглосуточного наблюдения за больными", - добавляется в сообщении.

"Камаз" напомнил, что работа по профилактике и предупреждению ведётся сразу в нескольких направлениях. "В первую очередь, ведётся контроль всех прибывших из заграничных командировок, особенно из стран, находящихся в списке Роспотребнадзора как потенциально опасных. Введены ограничения по заграничным командировкам. Так, категорически запрещены к посещению страны, входящие в список потенциально опасных, в остальные – максимальные ограничения, если это не связано с остановкой производства, нарушением контрактных обязательств", - поясняет компания.

Предприятие закупило средства гигиены: дезинфицирующие жидкости для мытья и протирания рук, салфетки. Также будут установлены приборы для кварцевания воздуха. Их разместят в местах большого скопления народа – столовые, коридоры, переговорные. В медицинские пункты на заводы будут переданы пирометры – приборы для бесконтактного измерения температуры. Таким образом, начальник цеха или отдела сможет самостоятельно обследовать коллектив и выявить человека с температурой, который является потенциальным разносчиком инфекции.