МИД осудил наращивание США расходов на ядерное оружие

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Наращивание Вашингтоном расходов на ядерное оружие - тупиковый путь, Россия призывает к продолжению политики контроля над вооружениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Безудержное наращивание военной мощи, тем более вне каких-либо сдерживающих правовых рамок - это просто тупиковый путь. Куда более эффективный способ обеспечение национальной безопасности - это продолжение политики контроля над вооружениями и налаживание мирного взаимодействия с другими государствами, к чему мы вновь призываем США", - сказала Захарова на брифинге.