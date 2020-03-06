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МИД осудил наращивание США расходов на ядерное оружие
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РИА Новости

МИД осудил наращивание США расходов на ядерное оружие

11:10 06.03.2020 (обновлено: 11:28 06.03.2020)
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© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Наращивание Вашингтоном расходов на ядерное оружие - тупиковый путь, Россия призывает к продолжению политики контроля над вооружениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Безудержное наращивание военной мощи, тем более вне каких-либо сдерживающих правовых рамок - это просто тупиковый путь. Куда более эффективный способ обеспечение национальной безопасности - это продолжение политики контроля над вооружениями и налаживание мирного взаимодействия с другими государствами, к чему мы вновь призываем США", - сказала Захарова на брифинге.
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Мария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАядерное оружиеБезопасность
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