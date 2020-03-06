В Индии число заболевших коронавирусом выросло до 31

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар – РИА Новости. Число заболевших новым коронавирусом в Индии выросло до 31 человека, сообщило министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии.
Тридцатым заболевшим стал мужчина в штате Уттар-Прадеш, приехавший из Ирана, где свирепствует коронавирус.
Министерство напомнило, что все прилетевшие в страну иностранные туристы должны пройти медицинскую проверку. Кроме того, министерство сообщило о проведенном тренинге по новому коронавирусу. В нем приняли участие 280 медицинских работников из всех штатов, а также представители железных дорог, минобороны и военизированных формирований.
Министр здравоохранения Индии в четверг сообщил, что в стране зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом, три человека из них выздоровели.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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