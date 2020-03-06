В Индии число заболевших коронавирусом выросло до 31

Министерство напомнило, что все прилетевшие в страну иностранные туристы должны пройти медицинскую проверку. Кроме того, министерство сообщило о проведенном тренинге по новому коронавирусу. В нем приняли участие 280 медицинских работников из всех штатов, а также представители железных дорог, минобороны и военизированных формирований.