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2020-03-06T11:08+0300
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В Индии число заболевших коронавирусом выросло до 31
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РИА Новости

В Индии число заболевших коронавирусом выросло до 31

11:08 06.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар – РИА Новости. Число заболевших новым коронавирусом в Индии выросло до 31 человека, сообщило министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии.
"Тест у еще одного подозреваемого дал положительный результат на COVID-19. Он путешествовал по Таиланду и Малайзии. Пациент находится в больнице на карантине, и его состояние стабильно. В настоящее время в стране имеется 31 подтвержденный случай заболевания", - говорится в заявлении ведомства.
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Тридцатым заболевшим стал мужчина в штате Уттар-Прадеш, приехавший из Ирана, где свирепствует коронавирус.
Министерство напомнило, что все прилетевшие в страну иностранные туристы должны пройти медицинскую проверку. Кроме того, министерство сообщило о проведенном тренинге по новому коронавирусу. В нем приняли участие 280 медицинских работников из всех штатов, а также представители железных дорог, минобороны и военизированных формирований.
Министр здравоохранения Индии в четверг сообщил, что в стране зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом, три человека из них выздоровели.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаУттар-ПрадешВОЗИндияВ мире
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