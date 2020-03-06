Богданов поговорил с секретарем исполкома ООП

Как отметили в МИД РФ, телефонный разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

"В ходе беседы обсуждалась проблематика налаживания устойчивого палестино-израильского переговорного процесса под международной эгидой на базе соответствующих решений мирового сообщества, включая резолюции СБ и ГА ООН", - заявили в министерстве.