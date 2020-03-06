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2020-03-06T11:05+0300
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Богданов поговорил с секретарем исполкома ООП
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РИА Новости

Богданов поговорил с секретарем исполкома ООП

11:05 06.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил по телефону с секретарем исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саебом Орейкатом налаживание устойчивого палестино-израильского переговорного процесса, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД РФ, телефонный разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.
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"В ходе беседы обсуждалась проблематика налаживания устойчивого палестино-израильского переговорного процесса под международной эгидой на базе соответствующих решений мирового сообщества, включая резолюции СБ и ГА ООН", - заявили в министерстве.
План палестино-израильского урегулирования США, представленный 28 января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президентом США Дональдом Трампом, признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать, помимо палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, Иорданскую долину и предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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Ближний ВостокМихаил БогдановМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуПалестинаИзраильВ мире
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