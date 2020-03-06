Эксперт оценил намерения Трампа в сфере контроля над вооружениями

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Китай в настоящий момент вряд ли пойдет на изменение своей позиции по вопросам разоружения и не согласится обсуждать новую инициативу США по контролю над вооружениями, однако этот вопрос может быть затронут на встрече "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН, предложенной президентом России Владимиром Путиным, считает руководитель Центра "Русская мечта и китайская мечта" Изборского клуба, востоковед Юрий Тавровский.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями.
"Я думаю, что Китай вряд ли сейчас пойдет на изменение своей позиции, потому что он чувствует себя в состоянии фактически войны на два фронта: внутри (страны) коронавирус, во вне идет мощная антикитайская кампания, граничащая с обвинениями в "желтой угрозе". Поэтому открывать новую какую-то внутрипартийную полемику - потому что такое решение (председатель КНР) Си Цзиньпин не может принять в одиночку, это должны обсуждать долго и интенсивно и военные, и политбюро, и службы безопасности - я думаю, что сейчас не время для того, чтобы внутри Чжуннаньхая (правительственная резиденция - ред.) начинать такую новую полемику", - сказал Тавровский РИА Новости.
По словам эксперта, к обсуждению подобной инициативы можно будет вернуться через некоторое время, например, в ходе встречи "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН, инициативу которой ранее выдвинул президент России.
"Я думаю, что это предложение Трампа безусловно положительное и оно отвечает, в том числе, и нашим (российским) национальным интересам безопасности, потому что остаться совершенно без каких-то сдерживающих документов после угасания СНВ-3 было бы очень опасно. Но китайцы думают, что сейчас не готовы к тому, чтобы позитивно отреагировать (на инициативу Трампа)", - добавил Тавровский.
Ранее Трамп уже заявлял о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести встречу глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин недавно поддержали российскую инициативу о проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН.