Эксперт оценил намерения Трампа в сфере контроля над вооружениями

По словам эксперта, к обсуждению подобной инициативы можно будет вернуться через некоторое время, например, в ходе встречи "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН, инициативу которой ранее выдвинул президент России.

"Я думаю, что это предложение Трампа безусловно положительное и оно отвечает, в том числе, и нашим (российским) национальным интересам безопасности, потому что остаться совершенно без каких-то сдерживающих документов после угасания СНВ-3 было бы очень опасно. Но китайцы думают, что сейчас не готовы к тому, чтобы позитивно отреагировать (на инициативу Трампа)", - добавил Тавровский.