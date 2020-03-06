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Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви
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РИА Новости

Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви

10:51 06.03.2020 (обновлено: 13:35 06.03.2020)
36330
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОполченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным "Гиви"
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей рассказал подробности убийства командира донбасского батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным Гиви.
В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.
Сугерей утверждает, что осуществлял прикрытие этой операции. По его словам, девушке удалось заложить взрывное устройство, которое сработало, когда Толстых пришел на работу.
Михаил Толстых (Гиви) погиб в 2017 году в результате теракта. В Минобороны ДНР назвали это "продолжением террористической войны киевских властей против жителей Донбасса".
Как заявил в прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Ополченцы Донецкой народной республики в аэропорту города Донецка
8 февраля 2017, 16:47
Убийства командиров ДНР и ЛНР: как погибали лидеры ополчения
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Ситуация на УкраинеМихаил Толстых (Гиви)Министерство обороны ДНРСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хорошо.Подошьем и эти высказывания к делу.Когда будет военный трибунал в Донецке по украинским военным преступника это учтут.Все укровояки давшие присягу украинскому народу,и нарушающие её уже почти 6 лет убивающие своих граждан,кто раньше ,а кто позднее понесут наказание за военные преступления.
6 марта, 13:31
Андрей Сидоров
5010001
Какой-то фейк)) Ничего, что его ликвидировали "шмелем" поздно ночью?? ..... "По его словам, девушке удалось заложить взрывное устройство, которое сработало, когда Толстых пришел на работу!"
6 марта, 10:56
Semen Ivanoff
27020114
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