Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей рассказал подробности убийства командира донбасского батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным Гиви.
В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.
Сугерей утверждает, что осуществлял прикрытие этой операции. По его словам, девушке удалось заложить взрывное устройство, которое сработало, когда Толстых пришел на работу.
Михаил Толстых (Гиви) погиб в 2017 году в результате теракта. В Минобороны ДНР назвали это "продолжением террористической войны киевских властей против жителей Донбасса".
Как заявил в прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
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