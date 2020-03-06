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2020-03-06T10:49+0300
https://ria.ru/20200306/1568233471.html
Эксперт прокомментировал выход Уоррен из предвыборной гонки в США
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал выход Уоррен из предвыборной гонки в США

10:49 06.03.2020
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© REUTERS / Brian SnyderКандидат в президенты США, сенатор Элизабет Уоррен
Кандидат в президенты США, сенатор Элизабет Уоррен
© REUTERS / Brian Snyder
Кандидат в президенты США, сенатор Элизабет Уоррен. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выход из президентской гонки в США сенатора-демократа Элизабет Уоррен может помочь Берни Сандерсу, однако, чтобы одолеть Джо Байдена, ему необходимо преимущество в 20%, заявил РИА Новости эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Михайлов.
Ранее сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен официально объявила о решении выйти из президентской гонки в США.
"Уход Уоррен может помочь Сандерсу, другое дело, что сама Уоррен не отдала свое предпочтение никому из оставшихся кандидатов, она просто объявила об уходе и все", - сказал Михайлов.
Он обратил внимание на то, что те кандидаты, которые ранее выходили из гонки, практически все единодушно призывали своих сторонников поддержать близкого им кандидата, а здесь ничего подобного не произошло. Эксперт также напомнил о словах президента США Дональда Трампа, который выразил мнение, что Уоррен слишком поздно вышла из президентской гонки и это может привести к поражению другого близкого ей кандидата, сенатора Берни Сандерса.
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"Если бы она вышла до "супервторника", тогда Сандерс не потерпел бы сравнительного поражения в ходе "супервторника" и вполне возможно, что волна побед Сандерса продолжилась бы и он бы стал единым кандидатом, его бы выбрали на съезде партии в июне", - считает собеседник агентства.
По словам Михайлова, даже независимо от избирательных раскладов в ходе праймериз, есть важный момент - безоговорочная поддержка другого кандидата - Джо Байдена со стороны демократического истеблишмента.
"Сандерсу нужно было бы прийти к этому съезду партий с преимуществом над Байденом как минимум в 20%, потому что есть такой элемент как суперделегаты - то есть это члены центрального аппарата Демпартии, это члены организаций Демпартии в Штатах, и многие из них, порядка 800 человек, они уже являются делегатами съезда, который будет выбирать кандидата от партии на выборах единого кандидата. При том, что общее число депутатов этого съезда составляет чуть менее 4 тысяч человек, эти 800 человек - это практически 20%. То есть Сандерсу, чтобы победить, нужно иметь преимущество в эти 20%. Уход Уоррен поможет Сандерсу, но поможет ли набрать процентное преимущество над Байденом - я не уверен. Сандерсу будет сложно. Теоретически он еще может победить, но это будет сложно. Тот фактор, что Уоррен вышла из гонки после первого "супервторника", а не до него, я думаю, Трамп прав, это сыграет важную роль", - резюмировал эксперт-американист.
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Уоррен осенью некоторое время возглавляла рейтинги возможных кандидатов в президенты от демократов, однако затем выпала даже из тройки ведущих претендентов от партии на выдвижение единым кандидатом на всеобщих президентских выборах.
Последней каплей для политика стали результаты праймериз в минувший вторник в 14 штатах, где она не одержала ни одной победы, а в своем штате Массачусетс заняла лишь третье место.
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Элизабет УорренБерни СандерсДональд ТрампДжозеф БайденСШАВ мире
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