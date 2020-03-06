Эксперт прокомментировал выход Уоррен из предвыборной гонки в США

"Сандерсу нужно было бы прийти к этому съезду партий с преимуществом над Байденом как минимум в 20%, потому что есть такой элемент как суперделегаты - то есть это члены центрального аппарата Демпартии, это члены организаций Демпартии в Штатах, и многие из них, порядка 800 человек, они уже являются делегатами съезда, который будет выбирать кандидата от партии на выборах единого кандидата. При том, что общее число депутатов этого съезда составляет чуть менее 4 тысяч человек, эти 800 человек - это практически 20%. То есть Сандерсу, чтобы победить, нужно иметь преимущество в эти 20%. Уход Уоррен поможет Сандерсу, но поможет ли набрать процентное преимущество над Байденом - я не уверен. Сандерсу будет сложно. Теоретически он еще может победить, но это будет сложно. Тот фактор, что Уоррен вышла из гонки после первого "супервторника", а не до него, я думаю, Трамп прав, это сыграет важную роль", - резюмировал эксперт-американист.