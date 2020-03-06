Пресс-конференция о газификации регионов России

Участники:
- председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей КУТЕПОВ;
- первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Николай ФЕДОРОВ.
11 марта на заседании Совета Федерации будет объявлено о создании специального Совета по вопросам газификации в регионах Российской Федерации. Необходимость такого органа стала очевидна после проведенных 3 марта парламентских слушаний "Проблемы, перспективы и темпы газификации в субъектах РФ", где были проанализированы материалы по вопросу газификации, ранее полученные от региональных властей.
На слушаниях также были определены основные векторы, на которые стоит равняться при дальней газификации. Что это за направления? Каким образом будет рассчитываться стоимость подключения? Какой из регионов получит заветное "голубое" топливо? Какие процедуры нужно пройти жителям России для получения газа в свой дом?
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- председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей КУТЕПОВ;
- первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Николай ФЕДОРОВ.
11 марта на заседании Совета Федерации будет объявлено о создании специального Совета по вопросам газификации в регионах Российской Федерации. Необходимость такого органа стала очевидна после проведенных 3 марта парламентских слушаний "Проблемы, перспективы и темпы газификации в субъектах РФ", где были проанализированы материалы по вопросу газификации, ранее полученные от региональных властей.
На слушаниях также были определены основные векторы, на которые стоит равняться при дальней газификации. Что это за направления? Каким образом будет рассчитываться стоимость подключения? Какой из регионов получит заветное "голубое" топливо? Какие процедуры нужно пройти жителям России для получения газа в свой дом?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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