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2020-03-06T18:02+0300
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Космическим туристам трудно надолго бросить бизнес, считает глава ЦПК
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РИА Новости

Космическим туристам трудно надолго бросить бизнес, считает глава ЦПК

10:40 06.03.2020 (обновлено: 18:02 06.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦентрифуга в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
Центрифуга в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Центрифуга в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Проблема с поиском туристов для полетов на кораблях "Союз" на Международную космическую станцию связана с тем, что им трудно оставить свой бизнес на полгода для подготовки, заявил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
В феврале 2019 года Роскосмос и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021 года. Сообщалось, что предприятия Роскосмоса уже приступили к созданию корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Запуск ракеты Союз. Архивное фото
20 июня 2019, 04:05РИА Наука
Найдены потенциальные космические туристы для полета на "Союзе"
"Компания Space Adventures нам туристов для полета в 2021 году еще не представила. При условии непрерывной подготовки туристам необходимо начать тренироваться здесь не позже чем за полгода до старта", - сказал Власов.
"Если это будут американцы, то теоретически медицину они могут пройти там - у нас есть процедура взаимного признания состояния здоровья", - добавил он.
Начальник ЦПК также назвал одну из причин сложностей подбора туристов.
"Все космические туристы как минимум должны быть зажиточными людьми, чтобы позволить себе такое дорогое удовольствие. Они все в бизнесе, еще где-то, и вот так просто уехать, бросить все на полгода - это для них серьезная проблема", - пояснил он.
В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.
Читайте полный текст интервью с Павлом Власовым >>
Международная космическая станция
8 июня 2019, 00:15РИА Наука
Месяц на МКС обойдется космическому туристу в $59 миллионов
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Хочу стать космонавтомПавел ВласовЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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