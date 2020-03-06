Павел Власов: космонавты смогут дать отпор диким зверям в тайге

Шестьдесят лет назад, 7 марта 1960 года, появился первый отряд советских космонавтов. В июне 2019 года в России стартовал новый набор в отряд космонавтов, которым предстоит работать на Международной космической станции, испытывать новый космический корабль "Орел" и, возможно, полететь на Луну. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером набора.

О том, кто захотел стать космонавтом, получат ли они пистолет для отпугивания диких зверей в случае аварийной посадки и будут ли летать на американских космических кораблях по обмену, в интервью корреспонденту РИА Новости Андрею Красильникову рассказал начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК), Герой России Павел Власов.

— Павел Николаевич, сколько заявок и от кого уже поступило в текущем наборе в отряд космонавтов? К чему будут готовить этот набор космонавтов?

— Всего по состоянию на 4 марта у нас 922 обращения. Они поступили как по телефону, так и по электронной почте. Представлено 74 пакета документов – от 16 женщин и 58 мужчин. Среди них 15 претендентов из ракетно-космической отрасли, два – из Росатома, девять – из Минобороны РФ.

Этот набор будет готовиться к полетам на МКС , кораблях "Союз" и "Орел", а также к пилотируемой лунной программе. Им предстоит интересная работа.

— Какие требования могут снизить для желающих стать космонавтами?

— Современный пакет требований к здоровью космонавтов определен приказом Минобороны и Минздрава. ЦПК не устанавливает эти правила, мы можем только инициировать их пересмотр. Пока обсуждаем с военными и врачами необходимость и возможность изменений. Если придем к консенсусу, то обратимся в Роскосмос с просьбой скорректировать требования.

Но тут важно понимать: если у человека проблемы с сердцем, то такое требование мы снять не сможем. А вот диапазон по остроте зрения в приказе уже чуть-чуть расширен.

— Как идет подготовка кандидатов в космонавты, набранных в 2018 году? Когда она завершится?

— Они готовятся более-менее ровно. Бывает, конечно, когда кто-то что-то не доучил. Они из другого поколения, которое без интернета жить не может. Все сидят в соцсетях. Есть такой тренд: если вечером не запостит чего-нибудь, то на следующий день будет "хворый" ходить. Это не может не отражаться на подготовке. Если при учебе одним глазом смотреть в гаджет, кто там лайкнул, то как минимум внимание рассеивается. Пока мы эту ситуацию держим под контролем.

Этап общекосмической подготовки завершится в ноябре-декабре. И перед Новым годом состоится заседание межведомственной квалификационной комиссии, которая при условии успешного прохождения подготовки присвоит кандидатам квалификацию "космонавт-испытатель".

— В России ведется разработка космического корабля нового поколения "Орел". Когда начнется подготовка космонавтов для полета на нем? Отобраны ли кандидаты в первый экипаж?

— У нас есть несколько рабочих групп, в которые входят практически все опытные космонавты. Вместе с конструкторами ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" они оценивают эргономику корабля "Орел", уделяют внимание в первую очередь интерфейсу, чтобы он был дружественным. Молодых космонавтов тоже привлекаем к этой работе.

Пока внутри ЦПК не определено, кто войдет в первый экипаж "Орла". Но до 2025 года время еще есть.

— "Орел" предназначен для полетов как к околоземным орбитам, так и к Луне. Какие работы ведут специалисты ЦПК в интересах пилотируемой лунной программы?

— Мы ведем несколько научно-исследовательских работ для подготовки тренажерной базы. У нас есть тренажер "Выход-2", где отрабатываются операции по выходу в открытый космос. По аналогии с ним планируется создать новый тренажер, который будет имитировать работу космонавтов на поверхности Луны и Марса и силу тяжести на них.

Также разрабатываем тренажер корабля "Орел" с расширенными функциональными возможностями. Считаем, что одного тренажера для качественной подготовки экипажей будет достаточно. Но если поймем, что количество стартов будет расти и, соответственно, увеличится нагрузка на подготовку экипажей, то закажем еще один тренажер.

— Изменится ли состав аварийного запаса космонавта на "Орле"? Были слухи, что в него вернется пистолет…

— В носимый аварийный запас (НАЗ) корабля "Орел" включат новый костюм для пребывания космонавта в воде вместо резинового костюма "Форель". Поскольку корабль очень высокий, то нужна специальная система "Самоспас", которая поможет экипажу самостоятельно выбраться через верхний люк до прибытия спасателей. Будет и канат, чтобы космонавтам можно было работать в связке. Еще новые медикаменты и обезболивающие.

Корабль может приземлиться в незапланированном районе, и там ребятам придется побороться за жизнь, поэтому оставлять их без возможности отпугнуть дикого зверя неправильно. В настоящее время в стадии предварительной проработки рассматривается вопрос включения в НАЗ средства, повышающего безопасность экипажа с этой точки зрения.

Не исключаю, что этим средством укомплектуем и корабли "Союз", иначе будет не логично – экипаж нового корабля его получит, а действующие экипажи будут летать с пустыми руками.

— В прошлом году РКК "Энергия" напугала всех сообщением, что космонавты могут погибнуть при приводнении в океане в случае возникновения аварийной ситуации, если их быстро не отыскать. Какие средства необходимы для спасения экипажа "Орла" в случае приводнения в океане из-за аварии при выведении?

— В ближайшие год-два мы вместе с РКК "Энергия" и Росавиацией сформулируем контур системы поиска и спасания экипажа "Орла" при запуске с космодрома Восточный.

Среди обсуждаемых вариантов – корабли, мобильные катера и летательные аппараты, которые могут быстро и далеко летать. В советские времена был разработан опытный образец скоростного герметичного катера, десантировавшийся вместе со спасателями внутри с самолета Ил-76. Такое средство тоже рассматривается.

Признаюсь, что нам немного волнительно от возможного приводнения "Орла" в океане. Особенно при возвращении экипажа после длительного космического полета. Ведь большой проблемой будет укачивание на волнах ослабленных невесомостью космонавтов.

— США тоже строят свои новые космические корабли. Однако американцы пока продолжают летать на наших "Союзах" и даже хотят закупить новые места. Какие астронавты включены в экипажи ближайших "Союзов"?

— На весну и осень 2020 года американской стороной выбраны, соответственно, Кристофер Кэссиди и Стивен Боуэн. На весну 2021 года от НАСА окончательного решения пока нет. Но если они используют эту возможность, то полетит Кэтлин Рубинс.

— Будут ли наши космонавты летать на американских частных кораблях и когда начнутся такие полеты? Отобраны ли уже кандидаты?

— Летать начнем только тогда, когда американская сторона убедит нас в безопасности их кораблей. Пока та статистика, которая у них есть, уверенности не вселяет. Наша позиция: полет возможен только после успешных пилотируемых миссий каждого из кораблей.

Уже есть группа российских космонавтов, предварительно отобранная для полетов на американских кораблях. Никакими распорядительными документами она еще не определена, потому что, честно говоря, нечего им там делать сейчас по текущему состоянию дел. Один из кандидатов – Андрей Борисенко. Но если у НАСА затянутся испытания кораблей, то будет логично дать Борисенко слетать вместо этого на "Союзе".

Не стоит забывать о том, что изготовление снаряжения для космонавта требует много времени, поэтому сейчас проходят предварительные переговоры с американской стороной на сей счет. Возможно, они заранее пригласят наших космонавтов для проведения необходимых обмеров. Кстати, наши космонавты полетят на американских кораблях не пилотами. У них там не будет командирских функций.

— А не будет ли проблем с обучением наших космонавтов в США? Ведь корабли-то коммерческие, с ноу-хау…

— Мне о таких проблемах неизвестно. В конце концов, заказчик кораблей – НАСА, и как оно решит, так и будет. Могут быть, конечно, всякие капризы, все меняется, но я думаю, что это преодолимо.

— В феврале в ЦПК прибыли четыре кандидата в космонавты из Индии. В чем будет особенность их подготовки?

— Индийские военные летчики будут готовиться у нас до февраля 2021 года включительно по программе космонавтов-испытателей. Она будет состоять из общекосмической подготовки и изучения корабля "Союз". МКС они изучать не будут. Скорее всего, полученный здесь опыт позволит им активно участвовать в разработке собственного корабля "Гаганьян".

Преподавание будет вестись на английском языке, но параллельно будут курсы русского языка. Без этого нельзя, потому что в "Союзе" все написано по-русски, да и вся документация на русском.

— Приезжали ли в ЦПК два туриста, которые отправятся на МКС на "Союзе" в конце 2021 года? Когда им надо прибыть на тренировки?

— Компания Space Adventures нам их еще не представила. При условии непрерывной подготовки туристам необходимо начать тренироваться здесь не позже чем за полгода до старта. Если это будут американцы, то теоретически медицину они могут пройти там – у нас есть процедура взаимного признания состояния здоровья.

Я полагаю, что одна из причин сложностей подбора туристов лежит на поверхности. Все космические туристы как минимум должны быть зажиточными людьми, чтобы позволить себе такое дорогое удовольствие. Они все в бизнесе, еще где-то, и вот так просто уехать, бросить все на полгода – это для них серьезная проблема.

— Когда введут в эксплуатацию гидролабораторию, которая ремонтируется уже шесть лет? С чем связаны такие задержки?

— Мы наполнили ее водой. Провели статические испытания монтажно-подъемной платформы, на которой будут установлены макеты модулей российского сегмента МКС. Сейчас начинаются ее динамические испытания. В ближайшее время мы должны закончить комплекс испытаний. Только после этого будет возможность приступить к опытной эксплуатации гидролаборатории. И тогда российские космонавты смогут полноценно готовиться к выходам в открытый космос.

Основные задержки были связаны с недобросовестностью военных строителей, которые нас просто кинули. Много чего не было сделано, а то, что сделано, было не в соответствии с документацией, поэтому пришлось все переделывать.

В частности, с платформой мы накувыркались, практически полгода приводили ее в порядок, так как ее сделали с дефектами и деформацией. Военные строители слепили ее из того, что было и как понимали. Для исправления ситуации пришлось привлечь лучшие умы отрасли – из ЦЭНКИ и КБ "Мотор".

Сейчас находимся в непрерывных судебных разбирательствах с военными строителями, а для достройки наняли компанию BCC, которая была у них на субподряде, но хоть чего-то делала.

— В прошлом году летный отряд ЦПК пополнили самолеты Ту-204 "Юрий Гагарин" и "Сергей Королев". Они уже начали использоваться. Какая судьба ждет в этой связи старые Ту-134?