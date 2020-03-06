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Депутата от партии Зеленского забросали яйцами
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РИА Новости

Депутата от партии Зеленского забросали яйцами

10:40 06.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что после вечернего эфира на одном из телеканалов около 40 радикалов с битами забросали его яйцами.
"Меня предупредили, что готовится провокация после вечернего эфира "Народ Против". И верно, в 00.30 (1.30 – мск) толпа персонажей, человек 35-40, с битами, представившиеся ветеранами полка "Азов" и прибывшие на автомобилях Аа1154 ХІ Mitsubishi L200 черный, АА0714 Ха белый Mercedes-Benz Sprinter, с помощью нескольких яиц одержали убедительную победу над моим костюмом", - написал Бужанский в пятницу в Telegram.
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Он отметил, что "не особо впечатлен" произошедшим. Депутат подчеркнул, что подчеркнул, что костюмов у него больше, "чем у них яиц".
"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.
СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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