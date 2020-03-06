Депутата от партии Зеленского забросали яйцами

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Депутат Верховной рады Украины от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что после вечернего эфира на одном из телеканалов около 40 радикалов с битами забросали его яйцами.

"Меня предупредили, что готовится провокация после вечернего эфира "Народ Против". И верно, в 00.30 (1.30 – мск) толпа персонажей, человек 35-40, с битами, представившиеся ветеранами полка "Азов" и прибывшие на автомобилях Аа1154 ХІ Mitsubishi L200 черный, АА0714 Ха белый Mercedes-Benz Sprinter, с помощью нескольких яиц одержали убедительную победу над моим костюмом", - написал Бужанский в пятницу в Telegram.

Он отметил, что "не особо впечатлен" произошедшим. Депутат подчеркнул, что подчеркнул, что костюмов у него больше, "чем у них яиц".

"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.