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Поклонская оценила слова премьера Украины о поставках воды в Крым
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РИА Новости

Поклонская оценила слова премьера Украины о поставках воды в Крым

10:37 06.03.2020 (обновлено: 12:27 06.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Договариваться о поставках днепровской воды в Крым надо не на ток-шоу, а путем межгосударственных переговоров, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская.
Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос "гуманитарной ответственности". При этом Шмыгаль подчеркнул, что Крым - это Украина, поэтому власти не собираются не подавать воду в Украину. Позже премьер на своей странице в Facebook пояснил, что для возобновления водоснабжения Крыма нет "технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины".
Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 09:49Сказано в эфире
"Неразборчивая политика". Политолог о позиции Киева по воде для КрымаНовый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым, но тут же объяснил, что его не так поняли. Этот эпизод показывает, как будет работать новый украинский кабинет, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.
"Шмыгаль - мужчина деловой. Такой въедливый технократ, а не уличный горлопан. Думаю, по воде договориться получится, но не через выступления на ток-шоу, а через долгие и секретные переговоры. Ведь водная блокада - это преступление сродни Средневековью или временам Гитлера. И расследовать его должна или инквизиция, или следователи в Нюрнберге, - сказала РИА Новости Поклонская.
Депутат подчеркнула, что новый премьер-министр Украины Шмыгаль делает первое заявление как раз по водной блокаде, устроенной "порошенковскими злодеями".
"Конечно, он продолжает повторять завещанную паном Порошенко мантру: "Крым - Украина", "Мы вернем полуостров", и прочее "майданное бла-бла", которое просто нужно множить на ноль. Иначе чиновнику или депутату не усидеть в высоком кабинете. Признай украинская власть правду по Крыму - в миг прискачут "мамкины фашисты" и начнут ритуальные танцы вокруг костра из покрышек", - подчеркнула депутат.
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Денис ШмыгальНаталья ПоклонскаяРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У меня нет проблем с водоьмч
6 марта, 10:55
Правда В Глаза
0010719
В Крыму тоже.
6 марта, 12:06
Егор Новиков
1500000
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