Поклонская оценила слова премьера Украины о поставках воды в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Договариваться о поставках днепровской воды в Крым надо не на ток-шоу, а путем межгосударственных переговоров, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская.
Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос "гуманитарной ответственности". При этом Шмыгаль подчеркнул, что Крым - это Украина, поэтому власти не собираются не подавать воду в Украину. Позже премьер на своей странице в Facebook пояснил, что для возобновления водоснабжения Крыма нет "технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины".
Вчера, 09:49Сказано в эфире"Неразборчивая политика". Политолог о позиции Киева по воде для КрымаНовый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым, но тут же объяснил, что его не так поняли. Этот эпизод показывает, как будет работать новый украинский кабинет, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.
"Шмыгаль - мужчина деловой. Такой въедливый технократ, а не уличный горлопан. Думаю, по воде договориться получится, но не через выступления на ток-шоу, а через долгие и секретные переговоры. Ведь водная блокада - это преступление сродни Средневековью или временам Гитлера. И расследовать его должна или инквизиция, или следователи в Нюрнберге, - сказала РИА Новости Поклонская.
Депутат подчеркнула, что новый премьер-министр Украины Шмыгаль делает первое заявление как раз по водной блокаде, устроенной "порошенковскими злодеями".
"Конечно, он продолжает повторять завещанную паном Порошенко мантру: "Крым - Украина", "Мы вернем полуостров", и прочее "майданное бла-бла", которое просто нужно множить на ноль. Иначе чиновнику или депутату не усидеть в высоком кабинете. Признай украинская власть правду по Крыму - в миг прискачут "мамкины фашисты" и начнут ритуальные танцы вокруг костра из покрышек", - подчеркнула депутат.