ЕР примет решение по голосованию по проекту Конституции 10 марта

Он рассказал, что 10 марта состоится собрание фракции ЕР в Госдуме

"Мы примем решение по консолидированной позиции о поддержке, в первую очередь, предложений президента и в целом о поддержке законопроекта об изменении конституции во втором чтении", - сказал Неверов.

Он отметил, что депутаты "Единой России" активно участвовали в работе над законопроектом о поправке в конституцию, в том числе, собирая предложения от граждан из регионов.

Неверов также добавил, что в ходе запланированного собрания фракции будут обсуждаться детали всенародного голосования по изменениям в конституцию для того, чтобы депутаты могли разъяснять гражданам о процедуре и содержании тех изменений, которые будут вынесены на голосование.

Глава фракции ЕР также напомнил, что политические партии, представленные в Госдуме, выразили поддержку изменений в конституцию, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом они заявили на встрече с ним поздно вечером 5 марта.