Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T10:16+0300
https://ria.ru/20200306/1568231677.html
ЕР примет решение по голосованию по проекту Конституции 10 марта
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568161652_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_94fd29b434edd5bcb12ed93a759109de.jpg
РИА Новости

ЕР примет решение по голосованию по проекту Конституции 10 марта

10:16 06.03.2020
157
© РИА Новости / Григорий СысоевКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Фракция "Единой России" в Государственной Думе примет консолидированную позицию по голосованию во втором чтении по законопроекту о поправке к Конституции РФ на заседании 10 марта, сообщил журналистам лидер фракции Сергей Неверов.
Он рассказал, что 10 марта состоится собрание фракции ЕР в Госдуме.
"Мы примем решение по консолидированной позиции о поддержке, в первую очередь, предложений президента и в целом о поддержке законопроекта об изменении конституции во втором чтении", - сказал Неверов.
Он отметил, что депутаты "Единой России" активно участвовали в работе над законопроектом о поправке в конституцию, в том числе, собирая предложения от граждан из регионов.
Неверов также добавил, что в ходе запланированного собрания фракции будут обсуждаться детали всенародного голосования по изменениям в конституцию для того, чтобы депутаты могли разъяснять гражданам о процедуре и содержании тех изменений, которые будут вынесены на голосование.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Вчера, 00:44
Путин призвал глав фракций поддержать проект о поправках в Конституцию
Глава фракции ЕР также напомнил, что политические партии, представленные в Госдуме, выразили поддержку изменений в конституцию, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом они заявили на встрече с ним поздно вечером 5 марта.
Второе чтение законопроекта запланировано на 10 марта, третье - на 11 марта. Общероссийское голосование по поправкам намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.
301109
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовПолитика
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о планах СФ по рассмотрению закона о поправках
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
Конституция Российской Федерации
В ЦИК рассказали, когда стартует кампания по голосованию за поправки
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин не обсуждал роспуск Госдумы с главами фракций и спикером
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин: удалось найти конструктивные решения по поправкам в Конституцию
Конституция Российской Федерации
В ОП заявили, что Конституция должна учитывать интересы каждого
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казахстане
Токаев прокомментировал конституционную реформу в России
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов прокомментировал предложенные поправки к Конституции
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Володин: фракции Госдумы поддерживают поправки в Конституцию
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата включила пять новых проверок в план работы на 2020 год
Президент России Владимир Путин
Путин встретится с главами фракций и Володиным
Андрей Клишас
Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было
Учения космонавтов в Московской области
ЦПК: космонавты корабля "Орел" смогут дать отпор диким зверям
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин: голосование по поправкам в Конституцию должно пройти достойно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
Лента новостейМолния