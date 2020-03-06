ЕР примет решение по голосованию по проекту Конституции 10 марта

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Фракция "Единой России" в Государственной Думе примет консолидированную позицию по голосованию во втором чтении по законопроекту о поправке к Конституции РФ на заседании 10 марта, сообщил журналистам лидер фракции Сергей Неверов.
Он рассказал, что 10 марта состоится собрание фракции ЕР в Госдуме.
"Мы примем решение по консолидированной позиции о поддержке, в первую очередь, предложений президента и в целом о поддержке законопроекта об изменении конституции во втором чтении", - сказал Неверов.
Он отметил, что депутаты "Единой России" активно участвовали в работе над законопроектом о поправке в конституцию, в том числе, собирая предложения от граждан из регионов.
Неверов также добавил, что в ходе запланированного собрания фракции будут обсуждаться детали всенародного голосования по изменениям в конституцию для того, чтобы депутаты могли разъяснять гражданам о процедуре и содержании тех изменений, которые будут вынесены на голосование.
Глава фракции ЕР также напомнил, что политические партии, представленные в Госдуме, выразили поддержку изменений в конституцию, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом они заявили на встрече с ним поздно вечером 5 марта.
Второе чтение законопроекта запланировано на 10 марта, третье - на 11 марта. Общероссийское голосование по поправкам намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.