Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T12:16+0300
https://ria.ru/20200306/1568231628.html
ЦПК: космонавты корабля "Орел" смогут дать отпор диким зверям
https://cdn22.img.ria.ru/images/32452/16/324521657_0:179:2917:1820_1036x0_80_0_0_99a4b967934b840fb0d438d4ebc679c6.jpg
РИА Новости

ЦПК: космонавты корабля "Орел" смогут дать отпор диким зверям

10:17 06.03.2020 (обновлено: 12:16 06.03.2020)
672
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкУчения космонавтов в Московской области
Учения космонавтов в Московской области
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Учения космонавтов в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экипаж нового пилотируемого корабля "Орел" получит средство для отпугивания диких животных при приземлении в тайге, им также могут экипировать экипажи кораблей "Союз", заявил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
"Корабль "Орел" может приземлиться в незапланированном районе, и там ребятам придется побороться за жизнь, поэтому оставлять их без возможности отпугнуть дикого зверя неправильно. В настоящее время в стадии предварительной проработки рассматривается вопрос включения в НАЗ (носимый аварийный запас – ред.) средства, повышающего безопасность экипажа с этой точки зрения", - сказал Власов.
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения в РКК Энергия
25 февраля, 11:08Хочу стать космонавтом
Для нового космического корабля "Орел" выбрали два района посадки
"Не исключаю, что этим средством укомплектуем и корабли "Союз", иначе будет нелогично - экипаж нового корабля его получит, а действующие экипажи будут летать с пустыми руками", - добавил он.
Начальник ЦПК также рассказал, что в НАЗ корабля "Орел" включат новый костюм для пребывания космонавта в воде вместо использующегося на корабле "Союз" резинового костюма "Форель".
Международная космическая станция
13 февраля, 01:10Хочу стать космонавтом
Определен срок полета российского корабля "Орел" с экипажем на МКС
"Поскольку корабль "Орел" очень высокий, то нужна специальная система "Самоспас", которая поможет экипажу самостоятельно выбраться через верхний люк до прибытия спасателей", - добавил он.
Читайте полный текст интервью с Павлом Власовым >>
Возьмут ли меня в космонавты?
12 апреля 2019, 11:11Хочу стать космонавтом
Возьмут ли меня в космонавты?Пройдите тест и узнайте, каковы ваши шансы стать космонавтом.
1830001
Обсудить 1
Павел ВласовОрел (пилотируемый транспортный корабль)Центр подготовки космонавтовКосмос - РИА НаукаСоюз
Рекомендуем
Коити Ваката
JAXA приветствует продление работы МКС после 2024 года
3000-летняя золотая булла, найденная на на территории графства Шропшир в Великобритании
Британский музей приобрел важную археологическую находку XX века
Банкноты номиналом 5000 рублей
РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин
В JAXA рассказали о подготовке решения по "Спектр-УФ"
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за границу валюту
Марс
ЦПК разработает тренажер, имитирующий работу на Луне и Марсе
Космонавт Александр Скворцов и астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук во время тренировки по спуску на корабле Союз МС-13
Отряд космонавтов Роскосмоса пополнится в декабре
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
В JAXA рассказали о вероятности полета японских астронавтов на "Союзе"
Спутник
Россвязь: в состав "Сферы" войдут почти 20 орбитальных группировок
Сотрудник полиции
На Урале сотрудника ГИБДД обвинили в надругательстве над девочкой
Телекоммуникационный спутник Экспресс-АМ7
Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"
Проект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway
Япония внесёт вклад в лунную программу США Gateway
Автомобиль полиции
В Ленинградской области ищут мужчину, скрывшегося с трупом в багажнике
Человеческий мозг
Ученые назвали простой способ замедлить старение
Международная космическая станция
JAXA: выбор корабля для полета японского астронавта еще обсуждается
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
Лента новостейМолния