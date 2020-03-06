ЦПК: космонавты корабля "Орел" смогут дать отпор диким зверям

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экипаж нового Экипаж нового пилотируемого корабля "Орел" получит средство для отпугивания диких животных при приземлении в тайге, им также могут экипировать экипажи кораблей "Союз", заявил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов

"Корабль "Орел" может приземлиться в незапланированном районе, и там ребятам придется побороться за жизнь, поэтому оставлять их без возможности отпугнуть дикого зверя неправильно. В настоящее время в стадии предварительной проработки рассматривается вопрос включения в НАЗ (носимый аварийный запас – ред.) средства, повышающего безопасность экипажа с этой точки зрения", - сказал Власов.

"Не исключаю, что этим средством укомплектуем и корабли "Союз", иначе будет нелогично - экипаж нового корабля его получит, а действующие экипажи будут летать с пустыми руками", - добавил он.

Начальник ЦПК также рассказал, что в НАЗ корабля "Орел" включат новый костюм для пребывания космонавта в воде вместо использующегося на корабле "Союз" резинового костюма "Форель".